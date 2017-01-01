На Чусовском мосту ввели ограничения движения транспорта

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Мост через Чусовую

Фото: Константин Долгановский

С 3 сентября на Чусовском мосту временно закрыто движение автомобильного транспорта по полосе из Перми в сторону Березников. Это связано с выявленными дефектами дорожного полотна, сообщили в пресс-службе краевого минтранса.

Подрядчик уже приступил к обследованию участка. После этого начнётся его ремонт. О сроках ограничения движения сообщат отдельно.

Для обеспечения безопасного перемещения по мосту выставлен наряд ГИБДД, на период ремонтных работ организуется реверсивное движение по одной полосе.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и не нарушать порядок проезда транспорта по мосту.

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