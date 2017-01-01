Пермская филармония рассказала о самых популярных абонементах этого сезона
Традиционная продажа абонементов Пермской краевой филармонии, которая стартовала 15 августа, достигла своего экватора.
Стали известны первые абонементные циклы, пользующиеся наибольшей популярностью у пермяков.
Уже много лет подряд позиции лидера среди абонементов занимает цикл «Волшебные звуки рояля». Но в этом году случилось невероятное: призера со значительным опережением обошел абонемент «Вечера с оркестром». В сезоне 2018/2019 в его рамках выступят Московский государственный академический симфонический оркестр п/у Павла Когана, который отмечает свое 75-летие масштабным туром по стране и камерный оркестр B-A-C-H — The Soloists of Russia (дирижер — Андреа Вителло, Италия) с программой к юбилею Антонио Вивальди.
Почетное второе место в рейтинге занимают «Волшебные звуки рояля». Слушателей ждут незабываемые встречи с наиболее востребованными пианистами современности — народным артистом России Николаем Луганским, Валерием Кулешовым (США), триумфатором Международного конкурса имени П.И. Чайковского (первая премия, 2015) Дмитрием Маслеевым, Михаилом Лидским (Москва).
Замыкает тройку призеров абонемент Jazz. В его рамках состоятся выступления выдающихся музыкантов, настоящей элиты современного джаза: Оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема (Москва), джаз-бэнда Федора Кувайцева (Санкт-Петербург), джазового трио FABIO GIACHINO (Италия).
На четвертом месте абонементный цикл «Музыка Мира». Ждут своих поклонников концерты JOANDER SANTOS QUARTET (Бразилия), Давида Кассана, орган (Франция), Оксаны Шиловой, сопрано (Мариинский театр, Санкт-Петербург), Александра Лемешева, стеклянная арфа (проект «Музыка без границ» для органа, голоса и стеклянной арфы), оркестра волынщиков City Pipes (Москва).
На пятую строчку хит-парада продаж неожиданно вырвался Оркестр русских народных инструментов Пермской филармонии (художественный руководитель и главный дирижер — Галина Токарева) с абонементом «В русском стиле». Впрочем, стоит ли удивляться этому факту? Ведь совсем не секрет, что в Перми это коллектив, который в наступающем 83-м сезоне отметит 34-летие, пользуется неизменной любовью слушателей: ежегодно ОРНИ дарит любителям народной музыки до 10 премьер!
Шестую позицию честно разделили два абонемента «Король инструментов» и «Голос души моей…». Первый познакомят пермяков с творчеством выдающихся органистов Европы и России. Впервые оценить достоинства пермского короля инструментов смогут органисты Кор Ардеш (Нидерланды), Вацлав Голонка и Кшиштоф Мусиал (Польша), Станислав Шурин (Словакия), главный органист Нотр-Дам де Пари Венсан Дюбуа.
На концертах цикла «Голос души моей…» ценители вокального искусства смогут встретить как полюбившихся певцов, так и открыть для себя новых звезд. В 83- сезоне в его рамках выступят: артист Большого театра, победитель II телевизионного конкурса вокалистов «Большая опера-2013» Владимир Магомадов (контр-тенор, Москва) совместно с Оркестром русских народных инструментов Пермской филармонии; тенор Сергей Дудинский в сопровождении гитары Игоря Мячина и фортепиано Владимира Родионова в программе «Белокрылый полет»; органист Даниэль Зарецкий и Джозеф Лиа, баритон (Мальта) с премьерой программы «Тайны Мальтийского ордена».
На седьмой строчке рейтинга абонемент «Классика Drive». Приобретая его, каждый слушатель автоматически подписывается на музыкальное открытие — настолько разнообразна и ярка его жанровая палитра. Он объединяет исполнителей музыкального жанра CROSSOVER — стиля, сочетающего в себе элементы классической, поп-, рок-, электронной музыки и джаза. Это — Родион Замуруев (скрипка) и ансамбль MOBILIS (Москва), квартет STRADI VAL EN QUI («Страдиваленки», Москва), трио Laccasax (Германия), кроссовер-квартет «Черный квадрат».
На девятой позиции абонемент для самых маленьких слушателей — «Орган в стране чудес». Впрочем, программы «Пираты органного моря», где король инструментов вступает в диалог с ударными инструментами, «Цветные сны Оле Лукойе», где музыка соседствует с художественным словом и песочной анимацией, не оставят равнодушными и старших членов семьи.
Замыкает топовую десятку еще один органный абонемент «Органная камерата», который призван познакомить слушателей с звучанием органа в тандеме с другими инструментами: балалайками, домрами, баянами, фаготом и гобоями.
Напоминаем, что слушатели смогут приобрести абонементы не только в кассе, но и отправив заявку на сайт филармонии — это сделано для того, чтобы выбор абонементных циклов для любителей музыки был максимально удобным. Всего же в новом, 83-м сезоне пермякам предложено 28 абонементов.
Продажа абонементов продлится до 15 сентября.
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