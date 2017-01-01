Пермская филармония рассказала о самых популярных абонементах этого сезона

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Московский государственный академический симфонический оркестр

Традиционная продажа абонементов Пермской краевой филармонии, которая стартовала 15 августа, достигла своего экватора.

Стали известны первые абонементные циклы, пользующиеся наибольшей популярностью у пермяков.

Уже много лет подряд позиции лидера среди абонементов занимает цикл «Волшебные звуки рояля». Но в этом году случилось невероятное: призера со значительным опережением обошел абонемент «Вечера с оркестром». В сезоне 2018/2019 в его рамках выступят Московский государственный академический симфонический оркестр п/у Павла Когана, который отмечает свое 75-летие масштабным туром по стране и камерный оркестр B-A-C-H — The Soloists of Russia (дирижер — Андреа Вителло, Италия) с программой к юбилею Антонио Вивальди.

Павел Коган, художественный руководитель и главный дирижёр Московского государственного академического симфонического оркестра

Почетное второе место в рейтинге занимают «Волшебные звуки рояля». Слушателей ждут незабываемые встречи с наиболее востребованными пианистами современности — народным артистом России Николаем Луганским, Валерием Кулешовым (США), триумфатором Международного конкурса имени П.И. Чайковского (первая премия, 2015) Дмитрием Маслеевым, Михаилом Лидским (Москва).

Замыкает тройку призеров абонемент Jazz. В его рамках состоятся выступления выдающихся музыкантов, настоящей элиты современного джаза: Оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема (Москва), джаз-бэнда Федора Кувайцева (Санкт-Петербург), джазового трио FABIO GIACHINO (Италия).

Жоандер Сантос (Joander Santos) — один из самых ярких вокалистов и гитаристов Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

На четвертом месте абонементный цикл «Музыка Мира». Ждут своих поклонников концерты JOANDER SANTOS QUARTET (Бразилия), Давида Кассана, орган (Франция), Оксаны Шиловой, сопрано (Мариинский театр, Санкт-Петербург), Александра Лемешева, стеклянная арфа (проект «Музыка без границ» для органа, голоса и стеклянной арфы), оркестра волынщиков City Pipes (Москва).

На пятую строчку хит-парада продаж неожиданно вырвался Оркестр русских народных инструментов Пермской филармонии (художественный руководитель и главный дирижер — Галина Токарева) с абонементом «В русском стиле». Впрочем, стоит ли удивляться этому факту? Ведь совсем не секрет, что в Перми это коллектив, который в наступающем 83-м сезоне отметит 34-летие, пользуется неизменной любовью слушателей: ежегодно ОРНИ дарит любителям народной музыки до 10 премьер!

Денни Вильке (орган, Германия)

Шестую позицию честно разделили два абонемента «Король инструментов» и «Голос души моей…». Первый познакомят пермяков с творчеством выдающихся органистов Европы и России. Впервые оценить достоинства пермского короля инструментов смогут органисты Кор Ардеш (Нидерланды), Вацлав Голонка и Кшиштоф Мусиал (Польша), Станислав Шурин (Словакия), главный органист Нотр-Дам де Пари Венсан Дюбуа.

На концертах цикла «Голос души моей…» ценители вокального искусства смогут встретить как полюбившихся певцов, так и открыть для себя новых звезд. В 83- сезоне в его рамках выступят: артист Большого театра, победитель II телевизионного конкурса вокалистов «Большая опера-2013» Владимир Магомадов (контр-тенор, Москва) совместно с Оркестром русских народных инструментов Пермской филармонии; тенор Сергей Дудинский в сопровождении гитары Игоря Мячина и фортепиано Владимира Родионова в программе «Белокрылый полет»; органист Даниэль Зарецкий и Джозеф Лиа, баритон (Мальта) с премьерой программы «Тайны Мальтийского ордена».

На седьмой строчке рейтинга абонемент «Классика Drive». Приобретая его, каждый слушатель автоматически подписывается на музыкальное открытие — настолько разнообразна и ярка его жанровая палитра. Он объединяет исполнителей музыкального жанра CROSSOVER — стиля, сочетающего в себе элементы классической, поп-, рок-, электронной музыки и джаза. Это — Родион Замуруев (скрипка) и ансамбль MOBILIS (Москва), квартет STRADI VAL EN QUI («Страдиваленки», Москва), трио Laccasax (Германия), кроссовер-квартет «Черный квадрат».

На девятой позиции абонемент для самых маленьких слушателей — «Орган в стране чудес». Впрочем, программы «Пираты органного моря», где король инструментов вступает в диалог с ударными инструментами, «Цветные сны Оле Лукойе», где музыка соседствует с художественным словом и песочной анимацией, не оставят равнодушными и старших членов семьи.

Замыкает топовую десятку еще один органный абонемент «Органная камерата», который призван познакомить слушателей с звучанием органа в тандеме с другими инструментами: балалайками, домрами, баянами, фаготом и гобоями.

Напоминаем, что слушатели смогут приобрести абонементы не только в кассе, но и отправив заявку на сайт филармонии — это сделано для того, чтобы выбор абонементных циклов для любителей музыки был максимально удобным. Всего же в новом, 83-м сезоне пермякам предложено 28 абонементов.

Продажа абонементов продлится до 15 сентября.

Реклама. 0+