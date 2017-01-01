В Прикамье назначен новый заместитель министра строительства

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Евгений Бондарчук назначен заместителем министра строительства и архитектуры Пермского края. Он будет курировать градостроительный блок. Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе краевого минстроя.

Константин Захаров, ранее занимавший эту должность, назначен первым замминистра. Он будет курировать реализацию нацпроекта «Доступное и комфортное жилье».

Бондарчук ранее возглавлял центр стратегического планирования и пространственного развития Российского института градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» Москвы, затем работал в Комитете по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.