Фракция ЕР внесёт в Заксобрание закон о поддержке граждан предпенсионного возраста

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В минувшую пятницу состоялось селекторное совещание региональных отделений и ЦИК партии «Единая Россия», в ходе которого обсуждалось принятие законодательства о мерах соцподдержки граждан предпенсионного возраста.

Ключевой темой стало сохранение пенсионных льгот на период проведения пенсионной реформы для людей предпенсионного возраста — женщин 55 лет и мужчин 60 лет (в большинстве регионов).

Первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев поставил задачу перед членами фракций в законодательных собраниях субъектов РФ внести свои законодательные инициативы об изменениях параметров пенсионной системы.

Исаев также напомнил, что, несмотря на ряд существующих федеральных льгот для пенсионеров, наибольшее их количество существует сегодня на региональном уровне, в том числе, связанные с проездом на транспорте, получением лекарств, оплатой услуг ЖКХ, оплатой капитального ремонта.

По словам руководителя фракции ЕР в Заксобрании Пермского края Юрия Борисовца, фракция внесёт в краевой парламент законопроект о мерах поддержки таких граждан уже на текущей неделе (которая началась с 3 сентября).

«Препятствий к корректировке региональных законов о льготах я не вижу, потому что мы получили поддержку на федеральном уровне», — отметил председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Пермского края Сергей Клепцин.

Напомним, в телеобращении к гражданам России Президент РФ Владимир Путин предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин — на уровне 65 лет. Президент отметил, что представители партии «Единая Россия» в региональных законодательных собраниях и руководители субъектов Федерации выступали с инициативами сохранить и все действующие региональные льготы.

Источник - пресс-служба партии «Единая Россия»