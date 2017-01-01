Алексей Иванов закончил работу над новой книгой Она получила название «Пищеблок»

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Алексей Иванов

Фото: Сергей Копышко

Об этом сообщила продюсер писателя, директор продюсерского центра «Июль» Юлия Зайцева. По её словам, идея новой книги появилась два года назад, во время работы над «Тоболом».

Зайцева рассказала некоторые подробности нового произведения. Действие романа развернётся на берегу Волги в 80-х годах прошлого века: «Пищеблок» — это страшно серьезный текст про пионеров-вампиров, опасную и загадочную группировку, затаившуюся в пионерлагере летом Олимпиады-80. Иванов заковал ужастик в коробку реализма. Вампиры в красных галстуках идеально вписались в серьезный формат. Получился метамодернистский коктейль, в котором остросюжетность, ирония и страх парадоксально смешались с нежностью, ностальгией и тонким юмором».

Книга выйдет в конце осени.