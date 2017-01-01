Комиссию по ликвидации негативных последствий техногенной аварии в Березниках продолжит работу

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В Москве 30 августа состоялось заседание правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения в Березниках. В заседании принял участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. Губернатор Пермского края Максим Решетников обосновал членам комиссии необходимость продолжения работы совещательного органа.

По словам губернатора, необходимость продолжения совместной работы региональных и федеральных властей связана с мероприятиями по переселению около 14 тысяч березниковцев из зоны техногенной аварии. Только в прошлом году дополнительно признали аварийными 8 домов, где проживают почти 1400 безерниковцев, в этом году после появившегося провала в Соликамске список пополнился ещё 18 домами.

Напомним, ранее Правительственной комиссией был утвержден план-график переселения жителей из зоны техногенной аварии в Березниках. Совещательный орган осуществляет контроль и координацию выполнения программы.

«Мы рассчитываем, что работа правительственной комиссии будет продолжена до тех пор, пока окончательно не будет исполнено поручение президента, и люди, которые проживают сегодня в зоне риска, не переедут в безопасное жилье. Надеемся на поддержку федеральных коллег», — обозначил позицию региональных властей губернатор.

По итогам рассмотрения вопроса предложения, озвученные губернатором Пермского края, Дмитрием Козаком и членами комиссии были поддержаны. Принято решение о продолжении работы комиссии до выполнения поручения президента.