Первые опоры нового моста через Чусовую установят уже в этом году

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Об этом рассказал губернатор Пермского края Максим Решентиков на встрече с генеральным директором АО «Стройтрансгаз» Михаилом Хряповым. Темой обсуждения стал ход реализации концессионного соглашения по строительству моста через Чусовую.

Губернатор обозначил, что мост — очень важен для жителей региона: «Нам важно не допустить промедления уже на начальных этапах, нужно набирать темпы строительства, чтобы жители как можно скорее получили возможность передвигаться по новому мосту. Этот объект очень важен для всего края».

В настоящее время строительные работы здесь уже начались: производится демонтаж металлических конструкций, отсыпка основания и установка плавкрана. В планах — до конца года построить грузовой причал, первую и последнюю опоры моста, а также опоры путепровода над железнодорожным полотном в Пальниках. На объекте до конца года будет работать порядка 500 строителей.

Как отметил директор блока инфраструктурного строительства АО «Стройтрансгаз» Владислав Потоцкий, в следующем году будет завершено строительство 8 опор моста в русловой части реки Чусовой. «Строительство будет вестись одновременно на 8 опорах по двум технологиям — с использованием плавсредств и временного моста. Это должно способствовать завершению строительства в максимально возможные короткие сроки», — пояснил Владислав Потоцкий.

Новый мост станет «близнецом» существующего. Он будет расположен на расстоянии 18 метров от действующего моста и примет на себя половину транспортной нагрузки. Предполагается, что после строительства нового моста на один сезон все движение будет перенесено на него. За это время будет проведена реконструкция действующего моста.

Существенные изменения ожидаются и на подходах к мосту. Здесь будут реконструированы участки дорог на обоих берегах, построены двухуровневые транспортные развязки.

Срок ввода объекта в эксплуатацию — 1 квартал 2021 года.

Во время осмотра объекта губернатор Максим Решетников поручил министру транспорта Пермского края Николаю Уханову разместить всю информацию о строящемся объекте на портале «Управляем вместе».

Источник — пресс-служба администрации губернатора