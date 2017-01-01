Шоссе Космонавтов «выпрямит» Асфальтобетонный завод №1

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

КГБУ «Управление дорог и транспорта Пермского края» подвело итоги открытого конкурса на реконструкцию ул. Шоссе Космонавтов от реки Мулянки до пермского аэропорта. Единственным допущенным участником и победителем стало ООО «Асфальтобетонный завод №1», которое согласилось выполнить работы по начальной цене контракта — 289 млн рублей. Теперь подрядчику предстоит в срок до 31 июля 2019 года выполнить работу по переустройству участка автодороги.

Отметим, что трассу собираются «выпрямить» за счёт внутренних газонов и небольшого изъятия земель. Реконструкция разворотных участков позволит двигаться по трассе со скоростью до 90 км/ч и 40-60 км/ч около аэропорта. Сами «искривления» дороги появились на Шоссе Космонавтов при реконструкции 2014-2015 годов, стоившей порядка 2 млрд руб. После открытия дороги её новый облик вызвал критику со стороны автомобилистов и экспертного сообщества.

Напомним, это уже вторая попытка определить подрядчика по «выпрямлению» Шоссе Космонавтов. Конкурс объявили во второй раз, так как на участие в первом конкурсе не было подано ни одной заявки.