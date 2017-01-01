Депутаты попросили мэрию Перми разработать концепцию празднования 300-летия города Комитет по налогам рассмотрел проект основных направлений бюджетной и налоговой политики Перми на 2019-2021 годы

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Фото: Пресс-служба Пермской городской думы

Вчера, 30 августа, чиновники мэрии Перми представили на заседании комитета по бюджету и налогам Пермской гордумы проект решения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Перми на 2019-2021 годы».

Заместитель главы администрации-начальник департамента финансов Вера Титяпкина сообщила, что большинство подходов к формированию бюджета города на следующую трехлетку остались теми же — сбалансированность и социальная направленность бюджета, гарантированное исполнение действующих расходных обязательств, привлечение в бюджет города средств из вышестоящих бюджетов и сохранение бездефицитной бюджетной политики. Также в качестве подходов прописано финансовое обеспечение мероприятий, посвящённых 300-летию города, и реализация указов президента 2018 года.

Согласно базовому прогнозу социально-экономического развития, в 2019 году объём собственных доходов вырастет на 3,7% к уровню текущего года и составит 15,9 млрд руб. В плановом периоде рост доходов составит 4% и 1,6% в год. В результате 2021 году объём доходов увеличится до 16,7 млрд руб.

Вера Титяпкина также сообщила, что с целью увеличения налогового потенциала администрация предлагает увеличить ставку земельного налога по земельным участкам, занятым жилищным фондом, объектами инженерной инфраструктуры, и приобретённых под индивидуальное жилищное строительство. Также чиновница добавила, что сейчас с правительством Пермского края прорабатывается вопрос о повышении ставок транспортного налога по отдельным категориям транспортных средств. Планируется, что деньги из этих источников начнут поступать в бюджет с 2020 года.

Глава Перми Дмитрий Самойлов пояснил, что в Перми по сравнению с другими городами достаточно низкий транспортный налог на катера, снегоходы и автомобили очень высокой мощности. «Сейчас мы должны оценить, можем ли мы позволить такие комфортные условия для собственников этих транспортных средств, или люди, владеющие транспортом ценой в несколько миллионов руб., способны платить в качестве налога не 20 тыс., а 30 тыс. руб.», — отметил мэр и добавил, что, по его мнению, это достаточно справедливо.

Дмитрий Самойлов также сообщил, что представленный проект основных направлений бюджетной и налоговой политики Перми предусматривает небольшой, технический или «бумажный» дефицит — около 2%. Привлечения дополнительных средств не планируется, и в ходе исполнения власти надеются выйти на бездефицитный бюджет. По словам Дмитрия Самойлова, под этим дефицитом подразумевается выделение денег из вышестоящих бюджетов, которое сейчас невозможно подтвердить или спрогнозировать.

Также в новом трехлетнем периоде планируется увеличить инвестиционные расходы. Дмитрий Самойлов сообщил, что в 2019 году инвестиционные расходы составят 4,6 млрд руб. или 28% от собственных расходов бюджета города. К 2021 году эту сумму может увеличиться до 5,4 млрд руб. или 32% от расходов бюджета. Причём реализацию этих инвестиционных проектов с 1 января будет курировать Единый центр, созданный на основе городского управления капитального строительства.

Ещё начальник департамента финансов пояснила, что особенностью нового бюджетного цикла по расходным обязательствам является сокращение количества муниципальных программ с 25 до 19 путём укрупнения для их более эффективного администрирования. При этом период реализации муниципальных программ власти города планируют увеличить с трёх до пяти лет. Вера Титяпкина отметила, что это позволит лучше подойти к реализации мероприятий к 300-летию города.

Несмотря на это мэрия Перми не стала делать отдельную программу по мероприятиям к 300-летнему юбилею, а распределила их по другим программам. На вопрос депутатов, что же будет всё-таки сделано к 300-летию, Дмитрий Самойлов пояснил, что они пока не готовы обсуждать перечень объектов, так как он пока согласовывается с профильными министерствами. Однако туда точно войдут реконструкция улицы Революции, героев Хасана, капремонт улицы Краснополянской и строительство магистрали «улица Строителей». «Ещё есть достаточно серьёзный проект, связанный с разгрузкой транспортного узла у Центрального рынка. Но до реализации этого проекта нужно понять, как мы можем компенсировать выключение этого транспортного узла их эксплуатации, и чем его можно заменить», — добавил глава города.

Кроме этого, по словам мэра, к юбилею планируется расселение из аварийного жилья, окончание реконструкции набережной, благоустройство парков и скверов в микрорайонах Перми и обновление подвижного состава общественного транспорта.

Председатель городской думы Юрий Уткин отметил, что перед тем, как делать перечень мероприятий к 300-летию города, нужно хотя бы разработать концепцию юбилея, «иначе к этой дате можно будет приурочить всё что угодно». В качестве примера депутат зачитал выдержки из концепции 100-летия города Кемерово, в которой прописаны концептуальные подходы и план мероприятий. В связи с этим Юрий Уткин предложил чиновникам взять тайм-аут и переосмыслить, что именно хочется сделать к юбилею, и после этого подготовить проект бюджета на ближайшую трёхлетку.

В итоге члены комитета единогласно проголосовали за представленный проект основных направлений бюджетной и налоговой политики города и попросили мэрию представить на следующем заседании комитета 20 сентября разработанную концепцию празднования 300-летия Перми и информацию о привлечении средств вышестоящих бюджетов в разрезе объектов бюджетных инвестиций.