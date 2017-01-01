УФАС предостерёг краевой минтранс от дискриминации частного перевозчика

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Как сообщает пресс-служба Пермского УФАС, в антимонопольный орган обратился ИП Швецов, осуществляющий автобусные пассажирские перевозки на кунгурском направлении.

Он считает, что министерство транспорта Пермского края создало ему дискриминационные условия деятельности. На время ремонта посадочных площадок на пермском автовокзале (с сентября 2017 по 2018 гг.) министерство внесло изменения в схему маршрутов: автобусы № 698 сообщением «Пермь—Суксун, через Кунгур», и № 697 сообщением «Суксун—Пермь» перенесли с автовокзала на автостанцию «Южная». При этом аналогичное решение в отношении других межмуниципальных маршрутов этого же направления принято не было.

По информации, представленной автовокзалом, по маршруту «Пермь-Суксун» действительно уменьшился пассажиропоток после изменения пункта отправления и прибытия на автостанцию «Южная». Также специалисты Пермского УФАС России приняли во внимание тот факт, что министерство транспорта не пояснило, каким принципом руководствовалось при принятии решения о внесении изменений в схемы и почему схему изменили именно для этого перевозчика.

Анастасия Белова, начальник отдела контроля органов власти Пермского УФАС России:

— ИП Швецову были созданы дискриминационные условия по сравнению с другими перевозчиками по тем же маршрутам, в результате чего пассажиропоток у ИП Швецова сократился. Данные действия со стороны министерства содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции. Кроме того, по информации автовокзала, все заключенные договоры на проведение ремонтных работ исполнены, а перевозчика так и не вернули на прежнее место.

Пермское УФАС выдало министерству транспорта Пермского края предупреждение, согласно которому министерство должно внести изменения в схему межмуниципальных маршрутов. А именно — вернуть перевозчика ИП Швецова обратно на автовокзал в срок до 28 сентября 2018 года.

В случае невыполнения предупреждения УФАС примет решение о возбуждении дела.