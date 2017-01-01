В Прикамье обсудили, как решаются вопросы жителей, обратившихся в приёмную президента

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В среду, 29 августа, в Прикамье состоялось координационное совещание с участием губернатора Пермского края Максима Решетникова и других руководителей территориальных органов федеральной исполнительной власти (ТОФОИВ) под председательством главного федерального инспектора Сергея Половникова.

Основной темой обсуждения стало проведение личных приемов граждан руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в приемной Президента Российской Федерации в Пермском крае и о принятии мер по поступившим жалобам и обращениям граждан.

Сергей Половников, главный федеральный инспектор по Пермскому краю:

— Выполнение поручений и Указов Президента Российской Федерации, выявление проблемных вопросов жителей Пермского края — всё это требует от нас консолидации усилий и ресурсов. У нас общая цель, которую обозначил Владимир Путин, подписав Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» — осуществление прорыва для обеспечения комфортных условий для проживания граждан и повышения уровня жизни россиян.

Сергей Половников подчеркнул, что в соответствии с поручением Президента руководители ТОФОИВ должны проводить личный прием граждан не реже двух раз в год. Встречи с заявителями проходят в региональных приемных Главы государства. Анонсы о предстоящих приемах жителей Пермского края публикуются на сайтах ведомств и в СМИ.

В целом в ходе совещания работе территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по обращениям граждан дана удовлетворительная оценка. В целях устранения выявленных недоработок участникам совещания озвучены рекомендации по организации подготовки и проведения приемов граждан в приемной Президента РФ.

Источник - пресс-служба администрации губернатора