Состоялась презентация 17-го выпуска пермского литературного журнала Среди авторов Наталья Земскова, Павел Селуков, Денис Быков и другие

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Фото: Алёна Ужегова

Презентация, прошедшая в Центральном выставочном зале 29 августа, собрала многочисленную аудиторию: сотрудникам выставочного зала то и дело приходилось вносить дополнительные стулья. Секрет успеха, наверное, в том, что среди авторов как минимум два культовых — Наталья Земскова и Павел Селуков — и оба на презентации присутствовали.

Как поведал соредактор журнала Юрий Куроптев, каждый раз после сдачи очередного номера он чувствует полное опустошение, ему кажется, что новых авторов в Перми уже не найти. На сей же раз всё наоборот: получился номер ярких дебютов, причём практически во всех литературных жанрах — проза малой и большой формы, поэзия, драматургия, литературная критика.

Думается, через несколько лет именно этот выпуск «Вещи» станет букинистическим раритетом и будет продаваться с аукционов: ведь это первая печатная публикация чрезвычайно популярного сетевого автора Павла Селукова.

По словам Куроптева, Селуков вошёл в литературу «не как все нормальные люди», а «с чёрного хода» — через фейсбук, где выкладывает по два-три рассказа в день, и они тот час же расходятся на цитаты. «Он давно уже должен быть издан в твёрдой обложке, или в мягкой... В общем, в какой-нибудь обложке! — откровенничал Юрий Куроптев. — Но мы получили право первой ночи — извини, Паша».

Фото: Алёна Ужегова

Дебютом стали и публикация стихов Дениса Быкова, пишущего в постобэриутской эстетике странные вирши с мрачноватым юмором, и рассказ автора, скрывшегося за псевдонимом «Антон Корвски» — это имя персонажа его странного рассказа «Луиза», героя, который на протяжении действия несколько раз меняет пол. Как пояснил Куроптев, автор не захотел раскрывать своё подлинное имя, поскольку считает, что оно не отражает его личность.

Наконец, для Натальи Земсковой, чьи книги выходили в Санкт-Петербурге («Детородный возраст») и в Москве («Город на Стиксе»), это первая журнальная публикация и первая публикация в Перми. «Наконец-то меня признали на родине», — с ироничным пафосом прокомментировала это событие писательница.

Если же говорить об авторах, часто публикующихся в «Вещи», то можно назвать этот выпуск журнала семейным — связанным с семьёй Гашевых, одной из важнейших литературных семей Пермского края. Здесь опубликован рассказ Катерины Гашевой и стихи её мужа Андрея Мансветова. Известнейший в Перми книжный редактор Альмира Зебзеева написала очерк памяти другого известнейшего книжного редактора — Надежды Гашевой, бабушки Катерины.

Многие из авторов номера присутствовали на презентации — читали свои произведения, отвечали на вопросы. Наталья Земскова так влилась в процесс, что плавно вытеснила ведущих — редакторов «Вещи» Павла Чечёткина и Юрия Куроптева — и сама повела вечер, в том числе проинтервьюировала коллегу Павла Селукова.

Земскова и Селуков смотрелись вместе на удивление занятно, как всегда смотрятся встретившиеся противоположности. Утончённая, словно фея, дама — и брутальный, коротко стриженный парень довольно увесистого сложения. Проза у них столь же различна.

Фото: Алёна Ужегова

Селуков — блестящий мастер новеллы, этакий пермский Борхес. В его текстах этот жанр предстаёт в своей академической чистоте и отточенном блеске. Земскова пишет только крупные произведения — романы и создаёт тексты, которым ни за что не набрать дыхания на короткой дистанции, нужен большой разбег.

Проза Павла Селукова — это лукавая смесь исповедальности и фантазии, его лирический герой (новеллы написаны, как правило, от первого лица) — сконструированный персонаж, поданный с той доверительной интонацией, которая заставляет поверить, что автор и герой идентичны, но нет! — на самом деле Селуков по-человечески принципиально отличается от своих героев. Тексты Натальи Земсковой, напротив, полностью основаны на личном опыте автора, при этом автор старается «отстроиться» от героев, придать им объективность, «выдуманность».

В «Вещи» опубликованы девять глав из романа Земсковой «Дневник пионерки», и это самое крупное произведение номера. Роман-дневник, названия глав которого позаимствованы из программы передач советского телевидения и радио («Пионерская зорька», «Сельский час», «Голубой огонёк») — ностальгическое повествование о советском прошлом, наполненное многозначительными деталями.

Диву даёшься, как все эти очень правдивые мелочи задержались в памяти автора! Конечно, поскольку речь идёт о детстве и молодости повествователя, действие подёрнуто лёгким ностальгическим флёром, но при этом Земскова ничуть не идеализирует советскую действительность. «Поскольку, как мне кажется, мы все стремительно движемся в СССР, я решила, что надо напомнить, каким был настоящий СССР», — призналась писательница.

Как положено на литературных презентациях, авторы читали свои тексты. Читали по-разному: не все писатели владеют сценической речью.

Здесь несомненные фавориты — Андрей Мансветов и Павел Селуков, популярный не только в фейсбуке, но и в жанре устного чтения. Презентация журнала стала возможностью для преданных фанатов бесплатно насладиться выступлением любимого писателя. Селуков робко поинтересовался, уместны ли в этой аудитории неприличные рассказы. Публика отреагировала неоднозначно, и писатель не рискнул. Блестящие текстовые миниатюры Селукова радуют не столько сюжетами, сколько сочностью персонажей и качеством самого текста. Павел легко может написать что-то вроде «с широко поднятой головой», и это будет понятно и остроумно.

Фото: Алёна Ужегова

В публике много перешёптываний вызвала биографическая справка о Селукове, опубликованная «Вещью»: окончил училище по специальности «автослесарь», работал на кладбище, формовщиком на заводе, вышибалой в клубе. При таком бэкграунде филологически изысканные, лексически сбалансированные, выказывающие эрудицию и оригинальный авторский ум тексты особенно поражают. Селуков признался, что относится к писательству профессионально: пишет по восемь часов в день («Я бы не выжила», — отреагировала на это признание Наталья Земскова), тщательно шлифует тексты.

Гости презентации активно раскупали журналы и подходили к авторам за автографами. Оправдывалась фраза, сказанная в начале презентации редактором журнала Павлом Чечёткиным: «Это «Вещь» не в себе, а для людей».

Кроме того, Чечёткин порадовал публику новостью о том, что отношения редакции и министерства культуры Пермского края наладились, и следующий номер журнала, издающегося дважды в год, выйдет уже в декабре.

Фото: Алёна Ужегова

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