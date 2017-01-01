Ушёл из жизни Алексей Родин

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Вчера, 29 августа, на 71-году жизни скончался заслуженный работник культуры Алексей Родин.

Вклад, который внес Алексей Васильевич в развитие отрасли культуры Перми, невозможно переоценить. Получив два профильных образования, в 1992 году он на конкурсной основе стал председателем комитета по культуре и искусству администрации Перми, руководил им до 2008 года.

Под его руководством в муниципальную собственность были приняты Дворцы культуры и клубы, профсоюзные библиотеки, театр-студия «У моста», Центральный выставочный зал. За время его работы были открыты Художественный колледж, детская школа искусств №15; созданы новые учреждения, многие из которых сегодня известны и за пределами Пермского края: ансамбль «Ярмарка», хор «Млада», группа «Ба-ба-ту» и другие. По инициативе Алексея Васильевича была разработана концепция развития культуры города, а в 1998 году впервые принята городская целевая программа «Сохранение и развитие культуры города Перми».

Коллеги по отрасли навсегда запомнят его как грамотного руководителя, умеющего применять новые подходы к решению возникающих проблем, доброжелательного и уважительного к людям человека.

Министерство культуры Пермского края выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Алексея Васильевича.

Прощание состоится 31 августа в 13:00 во Дворце молодежи.

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