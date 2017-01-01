Пенсионерам Пермского края сохранят все меры социальной поддержки

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Краевые власти подготовят поправки в краевое законодательство, чтобы женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет после повышения пенсионного возраста не потеряли положенные льготы

В июле Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменении пенсионного законодательства. Одним из положений документа является повышение пенсионного возраста с нынешних 55 до 63 лет для женщин к 2034 году и с 60 до 65 лет для мужчин к 2028 году. Ко второму чтению законопроект планировалось существенно доработать в соответствии с предложениями общества и экспертов. По этому вопросу уже высказались профсоюзы, общественники, учёные, политики, депутаты и, чиновники. Теперь со своими предложениями выступил президент. Ожидается, что они найдут отражение и на краевом уровне.

Президентские «поправки»

Вчера, 29 августа, президент Владимир Путин обратился к жителям России с телеобращением, чтобы рассказать о причинах изменений, предлагаемых правительством, и поделиться своими предложениями по смягчению условий предполагаемых изменений.

Владимир Путин объяснил, что Россия сейчас сталкивается с итогами демографической ямы 90-х, которая, по словам Путина, сопоставима с демографическими проблемами после Великой отечественной войны. Из-за того, что трудоспособное население сокращается, автоматически снижаются возможности для выплаты и индексации пенсий. В результате в 2020-ых годах, по словам президента, это может привести к проблемам с регулярной выплатой пенсий. Снижать же размер пенсии будет неправильно, так как пенсии и так сейчас «довольно скромные, и несоизмеримы вкладу, который внесли старшие поколения в развитие страны». Повышение же пенсионного возраста не только позволит сохранить уровень доходов пенсионеров, но и обеспечить их устойчивый, опережающий рост, и к 2024 году увеличить средний размер пенсий для неработающих пенсионеров до 20 тыс. руб. в месяц.

Владимир Путин также заявил, что предложенное решение является единственным, так как все возможные альтернативные сценарии в лучшем случае временно латают дыры бюджета, а в худшем — несут разрушительные последствия для экономики страны, например гиперинфляцию, рост бедности и неспособность государства поддерживать на достойном уроне другие социальные обязательства — здравоохранение, образование и безопасность.

По словам президента, так как повышение пенсионного возраста затрагивает интересы миллионов жителей страны, к изменению пенсионной системы нужно подходить осторожно и взвешенно. В этой связи он предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения.

Во-первых, президент предложил повысить пенсионный возраст для женщин не до 63 лет, как предполагалось ранее, а до 60. При этом, по мнению Владимира Путина, для многодетных матерей нужно предусмотреть право досрочного выхода на пенсию. То есть, если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на три года раньше установленного периода. Если четверо детей, то на четыре. А если пять и более, то эти женщины смогут выйти на пенсию в 50 лет.

Во-вторых, чтобы люди могли адаптироваться к новой жизненной ситуации, президент предложил разрешить гражданам, которым по старому законодательству предстояло выходить на пенсию в ближайшие два года, оформить пенсию на шесть месяцев раньше.

Третье предложение касалось риска потерять работу перед выходом на пенсию. Владимир Путин сказал, что нужно предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Например, президент считает, что для работодателей необходимо установить административную и уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ из-за их возраста в приёме на работу.

Кроме того, Владимир Путин сообщил, что поручил Правительству простимулировать бизнес принимать и сохранять на работе людей старше 55-60 лет. Также он поручил утвердить для граждан предпенсионного возраста специальную программу по повышению квалификации. Она должна заработать как можно раньше и финансироваться из федерального бюджета.

Если же человек решил уволиться сам и пока не нашёл новую работу, президент предложил с 1 января 2019 года увеличить для граждан предпенсионного возраста максимальный размер пособия по безработице с 4,9 тыс. руб. до 11,2 тыс. руб. Выплата будет сохраняться только один год.

В-четвёртых, президент отметил, что нужно поддержать и жителей села и установить с 1 января для неработающих пенсионеров, у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве 25-процентную надбавку к фиксированной выплате страховой пенсии.

В-пятых, Владимир Путин предложил уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию на три года: для женщин с 40 до 37 лет, а для мужчин — с 45 до 42-х.

Кроме этого, президент заявил, что для людей старше 55-60 лет нужно сохранить до завершения преобразований в пенсионной системе все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Однако часть этих льгот установлены на уровне регионов, поэтому властям субъектов Федерации нужно самостоятельно внести изменения в законодательство.

Региональный аспект

Губернатор Пермского края Максим Решетников прокомментировал обращение президента России Владимира Путина к жителям страны. По его словам, для всех прикамцев важно было услышать, что многие из предложений по изменению пенсионного законодательства, которые они озвучивали и поднимали, были услышаны. И нашли отражение в послании президента страны.

«Жители Пермского края говорили о необходимости увеличения пенсии жителям сельских территорий, предлагали сохранить социальные льготы для мужчин с 60 лет и для женщин с 55 лет, затрагивали и вопрос о необходимости стимулирования работодателей привлекать к работе людей предпенсионного возраста. Все эти пожелания были учтены — президент их поддержал, — подчеркнул Максим Решетников.

Относительно сохранения социальных льгот Максим Решетников отметил, что Пермский край к этому готов, и жители Прикамья начнут получать льготы по достижению женщинами 55 лет и мужчинами 60 лет, как это было до внесения изменений в пенсионное законодательство.

Ещё один момент касается поддержки предприятий и их готовность использовать опыт и навыки людей старшего поколения. «Мне показалось очень важным то, что ответственность работодателя за «не увольнение» людей предпенсионного возраста будет подкреплена экономическими стимулами. Чтобы работодатель был заинтересован нанимать людей предпенсионного возраста, удерживать их. В том числе для этого будут предусмотрены программы по обучению с финансированием из федерального бюджета. Здесь будет и большая ответственность региональных властей: кого учить, чему учить, по каким программам — к этому нужно очень серьёзно подойти. В целом, это отражает общемировой тренд — система образования должна быть непрерывной», — заключил глава региона.

Михаил Мухин, преподаватель кафедры государственного и муниципального управления ПГНИУ, член Общественной палаты Пермского края:

— Мы видим много объективных причин для пенсионных изменений, ведь речь ведётся о стратегическом развитии нашего государства и его гражданах. Президент чётко подметил эффекты от различных способов пополнения пенсионного фонда, сейчас принимается оптимальное управленческое решение.

Лично мне понравилось выступление главы государства, оно вполне взвешенное, учитывает мнения всех сторон процесса, оставляет старые и дает новые гарантии для различных категорий граждан, в первую очередь женщин, в т.ч. многодетных. Важно и предложение по ужесточению требований к работодателям, желающим скорее «избавиться» или не принимать на работу людей предпенсионного и пенсионного возрастов.

Татьяна Миролюбова, председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края, профессор экономического факультета ПГНИУ:

— Я считаю, что изменения в пенсионном законодательстве действительно необходимо из-за демографического провала. Предложения президента очень хорошие, особенно, на мой взгляд, предложение, касающееся повышения квалификации граждан предпенсионного возраста и вообще вопросов, связанных с гарантиями трудоустройства людей старшего поколения. Очень важно, чтобы они чувствовали себя уверенно на рынке труда и действительно могли работать.

Плюс, Владимир Путин сообщил, что появится федеральная программа по переподготовке и повышению квалификации работников предпенсионного возраста. Ведь во многих случаях работодатели отказывались брать на работу этих людей именно из-за того, что они не обладают актуальными на сегодня и компетентными навыками. Если подобная федеральная программа будет, то это будет побуждать работодателей принимать этих граждан к себе на работу.