В Губахе появится Аллея Химиков и экстрим-парк

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Они будут расположены в губахинском Городском парке им. Юрия Гагарина.

Аллея готова уже на 80%. Завершен монтаж системы электроснабжения и освещения аллеи, проведена планировка площадей, устроены газоны и пешеходные дорожки, а также заменено грунтовое покрытие. Осталось завершить устройство входной группы.

Экстрим парк включит в себя скейт- и роллердром, а также детскую площадку.

Общая стоимость проекта составляет 8,6 млн руб., их них 4,3 млн руб.— средства федерального и краевого бюджетов, 4,3 млн направлено из местного бюджета.

Напомним, всего в 2018 году в Пермском крае предполагается благоустроить 106 общественных пространств, более 400 дворов и 6 парков.

Источник - пресс-служба администрации губернатора