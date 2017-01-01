В Прикамье за год средний размер ипотечного кредита вырос почти на 100 тысяч рублей

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В Пермском крае средний размер ипотечного кредита за год вырос на 5,9%. Как сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ), в денежном выражении средний «ипотечный чек» во 2-м квартале 2018 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) вырос на 98 тыс. руб. — с 1,663 млн руб. до 1,761 млн руб.

В среднем по России за год «ипотечный чек» вырос на 7,1% и составил 2,16 млн руб.

Александр Викулин, генеральный директор НБКИ:

— В настоящее время, жилищное кредитование, по сути, является одним из основных «драйверов» роста всего розничного кредитования. При этом в числе главных причин роста ипотеки — улучшение банками условий кредитования. Прежде всего, речь идет о снижении процентных ставок и первоначального взноса по ипотечным кредитам.