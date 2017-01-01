Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 31 августа

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Счастливая реальность. Пермяков приглашают отметить весело и ярко День набережной.

Здравствуй школа! Завтра, 1 сентября, пермяки отметят один из самых светлых и радостных праздников года.

Старт даёт Пермь! Ждать Пермский международный марафон осталось всего девять дней.

К учебному году готовы! Городская дума Перми начала осеннюю сессию с готовности школ.

Открытие не за горами. Движение автомобилей по шести полосам до пересечения с Транссибом начнётся раньше намеченного срока.

Будущее за цифровыми технологиями. В Перми состоялся VI форум архивистов Пермского края.

Пермь прирастает новостройками. В конце августа «Трест №14» ввёл в эксплуатацию очередной дом в ЖК «Первоцветы» во Фролах.

За чистое Голованово. На Пермском ЦБК идёт масштабная модернизация биологических очистных сооружений.

Для всего сердца. В Перми придумали бот, который следит за вашим артериальным давлением.

Рабочий выходной. Справки для детского сада можно будет получить в поликлиниках 1 сентября.

История моей семьи. У пермяков есть возможность принять участие в историческом конкурсе.

Прощай, юниорское прошлое! «Стреляющая лыжница» из Чайковского Валерия Васнецова одержала победу на чемпионате мира по летнему биатлону.

«Ярмарка спорта» зовёт пермяков. На стадионе «Юность» пройдёт традиционный спортивный фестиваль.

Учимся чистописанию и… танцам. В День знаний исторический парк «Россия — моя история» приглашает пермяков на занимательные «уроки».

Газета «Пятница» выходит тиражом 120 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! В Интернет-сети газету «Пятница» можно найти на сайте газетапятница.рф и в социальной сети «ВКонтакте».

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться