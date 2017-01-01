Новичок «Пармы» Дмитрий Соколов завершил карьеру по медицинским причинам

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: пресс-служба БК «Химки»

Новичок пермского баскетбольного клуба «Парма» Дмитрий Соколов (33 года, рост — 214 см, вес — 116 кг), который на прошлой неделе заключил с клубом однолетний контракт, неожиданно заявил, что больше не будет выступать на профессиональном уровне. За это время он успел провести несколько тренировок с пермской командой.

Дмитрий Соколов, центровой БК «Парма»:

— Решение о завершении карьеры далось мне очень тяжело. Всё дело в травме плеча, которую я получил в прошлом году и из-за которой я перенёс операцию. Думал, что смогу восстановиться и помочь «Парме» добиться высоких целей, но, к великому сожалению, после нескольких тренировок пришло понимание, что работать в полную силу я уже не смогу.

По словам генерального директора «Пармы» Александра Башминова, теперь клубу в срочном порядке придётся искать нового игрока на позицию центрового.

Напомним, последние три сезона Соколов провёл в подмосковных «Химках». Является четырёхкратным чемпионом России (все — в составе ЦСКА), выступал за сборную России на двух чемпионатах Европы.