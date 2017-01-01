В Пермском крае стартовало досрочное голосование

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В среду, 29 августа, в Пермском крае в помещениях территориальных избирательных комиссий стартовало досрочное голосование на выборах в органы местного самоуправления. В участковых избирательных комиссиях оно стартует неделей позже, 5 сентября. Об этом сообщили в избирательной комиссии Пермского края.

В избиркоме отметили, что в связи с отсутствием заявительного порядка на местных выборах, заранее проголосовать имеют право избиратели, которые по уважительной причине не смогут посетить свой избирательный участок в единый день голосования — 9 сентября.

Уважительной причиной может стать командировка, отпуск, учеба вдали от места жительства, выполнение государственных и общественных задач и другие обстоятельства, предусмотренные законом.

Игорь Вагин, председатель избирательной комиссии Пермского края:

— Досрочное голосование — единственная возможность проголосовать на муниципальных выборах для тех граждан, которые по уважительной причине не смогут этого сделать в единый день голосования. Мы будем тщательно следить, чтобы данный механизм ни в коем случае не стал технологией для каких-либо сил или кандидатов. Для этого члены комиссий будут проверять заявления граждан и при необходимости требовать подтверждающие документы. Избирателю, желающему проголосовать досрочно, следует подать в соответствующую избирательную комиссию заявление с указанием причины досрочного голосования. Затем ему выдадут бюллетень, который он заполнит в помещении с обеспечением условия тайного голосования. После этого избиратель должен положить бюллетень в конверт, выданный членом комиссии, и заклеить. Он будет храниться в сейфе до подсчета голосов в день голосования 9 сентября.

График работы комиссий для проведения досрочного голосования определяется соответствующей территориальной комиссией и размещается на сайте.