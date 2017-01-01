Директором по маркетингу АО «ОХК «УРАЛХИМ» назначен Антон Точин

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Компания «УРАЛХИМ» сообщает, что с 27 августа 2018 г. на должность Директора по маркетингу назначен Антон Точин.

В «УРАЛХИМе» Антон Точин будет отвечать за развитие портфеля продуктов, маркетинговые коммуникации и внедрение цифровых каналов взаимодействия с потребителями продукции.

Антон Точин имеет опыт работы на руководящих позициях в сфере маркетинга, продаж и стратегии в международных производственных компаниях Syngenta и Saint-Gobain. C 2012 по 2018 работал в консалтинговой компании McKinsey в практиках операционной эффективности и IT/Digital.

В 1999 г. Антон Точин окончил факультет экономики и менеджмента Санкт-Петербургского государственного политехнического университета по специальности «Экономика и управление в энергетике».

АО «ОХК «УРАЛХИМ» — одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагающая мощностями для производства более 3 млн тонн аммиака, 3 млн тонн аммиачной селитры и ее производных, 1,2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн фосфорных и сложных удобрений в год. АО «ОХК «УРАЛХИМ» занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, второе место — по выпуску аммиака и карбамида. В составе основных производственных активов АО «ОХК «УРАЛХИМ» — филиал «Азот», г. Березники, Пермский край; филиал «ПМУ», г. Пермь; филиал «КЧХК» в г. Кирово-Чепецк Кировской области; АО «Воскресенские минеральные удобрения», г. Воскресенск, Московская область.

Источник — пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»