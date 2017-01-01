Новостройка или «вторичка»: где выгодно жить?

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Фото: ООО «ПАН Сити Групп»

Каждый из нас понимает, что жить в новом доме приятно с точки зрения комфорта и эстетики и надежно с точки зрения новых коммуникаций и современных технологий.

Последние годы, ряд застройщиков еще на этапе проектирования своих жилых комплексов, стараются уделить особое внимание местам общего пользования. Так, стандартные подъезды сменяются на красивые холлы с высокими потолками и панорамными окнами, консьерж уже не сидит в маленькой комнате, а встречает жильцов дома в зоне ресепшн, на этажах появляется полезная навигация, а во дворах тематические площадки разделены по интересам и возрастам детей.

Застройщик заранее берет на себя расходы по благоустройству двора, мест общего пользования, красивую отделку подъезда и навигацию, так как знает, что будущие жители и управляющая компания не смогут воплотить в жизнь задумку девелопера. Не каждый покупатель до конца понимает, каковы расходы по коммунальным платежам в такой новостройке и может быть выгодней взять квартиру на «вторичке»? Давайте разберемся, настолько ли велика эта плата за достойную и комфортную жизнь Вашей семьи при покупке квартиры в новом доме.

По данным аналитиков PAN City Group* разница в цене между новостройками и вторичным жильем в Перми составляет порядка 8%: стоимость 1 квадратного метра в новых домах варьируется от 50 до 53 тыс. руб. за м2, на вторичном рынке — от 45 до 50 тыс. руб./м2. Если разобраться, вкладывать сегодня деньги в новое жилье все же выгоднее. Обладатели квартир в новостройках, которые в свое время сделали выбор в сторону строящегося жилья, сейчас значительно экономят на коммунальных платежах за счет высокой энергоэффективности дома, современных сетей и оборудования, а также отсутствия платы за капитальный ремонт.

Фото: ООО «ПАН Сити Групп»

Что такое энергоэффективность? Это рациональное использование ресурсов, которое сказывается в первую очередь на экономии средств жителей. Дома класса «А» потребляют намного меньше энергии, и стоимость услуг ЖКХ в них значительно ниже, чем в домах с низкой энергоэффективностью (к таким относятся дома на вторичном рынке, в том числе всем известные «хрущевки»). К примеру, класс энергоэффективности ЖК «Атмосфера» (ул. Краснополянская, 21) — А+ (высочайший класс применения энергоресурсов при меньшем расходе тепла и электричества).

Комментирует директор управляющей компании «Клевер» Алексей Дудоров:

Будущие жители ЖК «Атмосфера» сделали правильный выбор в сторону новостройки. Несмотря на то, что ЖК «Атмосфера» имеет красивый большой холл, консьержа, уютную придомовую территорию, закрытый двор и многое другое, размер платы за жилищно-коммунальные услуги останется на уровне тарифа, утвержденного Правительством Пермского края. При этом отсутствие необходимости платы за капитальный ремонт и возможности по эффективному расходованию энергоресурсов (электроэнергия, тепло, вода) позволят получить экономию в размере 12 — 15 рублей с квадратного метра в месяц. И все это при несравненно высоком уровне комфорта, технологичности и безопасности по сравнению с домами, введенными в эксплуатацию даже 5 лет назад.

Экономия жителей увеличивается также благодаря снижению общедомовых потерь ресурсов: застройщиком устанавливаются современное инженерное оборудование, индивидуальные и общедомовые счетчики потребления тепла и воды, которые порой отсутствуют в домах старого фонда.

Покупать квартиру в строящемся доме не только выгодно, но и безопасно! Благодаря внесенным изменениям в Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…», изменен способ обеспечения обязательств застройщика перед дольщиками — теперь это публично правовая компания «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства», созданный государством в целях защиты прав и законных интересов дольщиков. Вместо поручительства банка или страхования гражданской ответственности застройщик осуществляет отчисления в компенсационный фонд в размере 1,2 % от стоимости договора долевого участия до государственной регистрации договора участия в долевом строительстве (ч. 4 ст. 3, ст. 23.2 ч. 1 ст. 10 Закона 218-ФЗ).

Дополнительной гарантией вашего вложения станет надежность застройщика с 26 летним стажем и его объекты, которые являются украшением города.

Узнайте подробности в отделе продаж PAN City Group по телефону (342) 257-17-17 или в офисах компании по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а и Шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2 этаж.

*ООО «Пан Сити Групп» — управляющая организация ООО «СИТИ Проект».

Застройщик ООО «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на pancityproject.ru и atmosferaperm.ru, а также на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/.

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