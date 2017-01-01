Пермская гордума утвердила новые правила благоустройства в первом чтении «Изменения носят глобальный характер»

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Фото: Константин Долгановский

Депутату Пермской городской думы приняли в первом чтении решение «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской думы».

Проект разработали с учётом рекомендаций Министерства строительства России. В его основу легла действующая редакция правил с учётом изменений. В новой редакции уточняются предмет и цели правового регулирования, дополнены перечни объектов благоустройства - автостоянками, детскими и спортивными площадками, местами для накопления отходов, площадками для выгула и дрессировки животных, а также элементы благоустройства — нестационарные сооружения, малые архитектурные формы, питьевые фонтанчики и рекламыне конструкции.

Вводятся новые разделы: организация пешеходных зон и беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения в Перми, требования к внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций зданий, к размещению информации, в том числе установке указателей с наименованием улиц и номерами домов, вывесок. Организация стоков дождевых, в том числе ливневых и талых вод на территории города, организация освещения, праздничное оформление. Кроме того, вводятся понятия - архитектурно-художественная подсветка, ограждающая конструкция, обособленные пешеходные зоны, фасад здания, строения, сооружения, мусор.

Вячеслав Григорьев, депутат Пермской гордумы, председатель комитета по городскому хозяйству:

- По сути дела, это новый документ, изменения носят глобальный характер, требования изменений отмечены в федеральном законодательстве. Меняется перечень объектов благоустройства, вторым блоком появляются новые разделы по оборудованию пешеходных зон, требования к фасадам и ограждениям, адресному хозяйству. Создана рабочая группа, установлен срок поправок, участие в обсуждении принимают общественные организации. Срок внесения поправок небольшой, необходимо отработать быстро и слаженно. В итоге документ позволит сделать наш город лучше.

Срок направления поправок ко второму чтению — до 11 сентября.