Сквер на набережной обустроит ООО «ТехДорГрупп»

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МКУ «Пермблагоустройство» подвело итоги торгов на выполнение первого этапа работ по капитальному ремонту сквера на набережной Перми — от спуска у Кафедрального собора до лестничного спуска с ул. Попова.

Победителем признали единственного участника торгов ООО «ТехДорГрупп». Общество выполнит работы по начальной цене контракта — 268, 3 млн руб.

Компании предстоит в срок не позднее 30 ноября капитально отремонтировать этот участок и формировать на его территории ряд площадок.

Среди них — детское игровое пространство, лаунж-зона, зона проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий, прогулочная зона. Кроме того, проектом предусмотрено устройство площадок под монтаж комнаты матери и ребёнка, торговых павильонов и туалетов.

На территории также будет оборудована сеть пешеходных дорожек в гранитном исполнении, проложены сети электроснабжения и наружного освещения, водопровода и канализации. Общая площадь благоустройства составляет 24,1 тыс. кв. м.