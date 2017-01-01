УФАС выявило нарушения в действиях министерства спорта Пермского края

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Как сообщает пресс-служба Пермского УФАС России, в действиях Министерства спорта Пермского края выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства.

В ходе плановой проверки ведомства сотрудники УФАС изучили документы, касающиеся предоставления субсидий на проведение спортивных мероприятий в 2017 году за счёт средств краевого бюджета.

Они в разных суммах предоставлялись на основании постановления правительства Пермского края и приказа самого министерства. Преференции получили такие организации, как «Федерация бодибилдинга Пермского края», «Пермская краевая федерация подводного спорта», «Пермская краевая федерация велоспорта-маунтинбайка, велоспорта-шоссе, велоспорта-трека, велоспорта-ВМХ» и другие.

В УФАС отметили, что преференции отдельным организациям органами власти могут предоставляться на основании правовых актов только с предварительного согласия антимонопольного органа, предоставленного в письменной форме. За исключением тех случаев, когда преференции предоставляются на основании законов о бюджете, которые содержат конкретный порядок определения размера преференции и её конкретного получателя. Ни акт правительства, ни приказ министерства не являются законом о бюджете.

Анастасия Белова, начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Пермского УФАС России:

— В данном случае речь идёт о распределении бюджетных средств на организацию спортивных мероприятий. Фактически деньги были распределены адресно, равный доступ к этой возможности не был обеспечен всем хозсубъектам и нашего согласия так же не было запрошено.

В связи с выявленными признаками нарушения Закона о защите конкуренции правительству и министерству спорта Пермского края выдали предупреждения.