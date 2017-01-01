До конца 2021 года БК «Парма» получит 180 млн рублей из городского бюджета Это произошло несмотря на то, что команда не вышла в «плей-офф» Единой лиги ВТБ

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Депутаты Пермской городской думы проголосовали за продолжение финансирования БК «Парма» до 2021 года. В 2019, 2020 и 2021 году клуб получит по 60 млн рублей из городского бюджета.

Это произошло несмотря на то, что команда фактически не выполнила условия госзаказа — заняла 11-е место в последнем сезоне и не попала в «плей-офф» Единой лиги ВТБ.

Александр Башминов, генеральный директор БК «Парма»:

— Задача ставилась амбициозная — выход в «плей-офф», но есть обстоятельства, связанные с более крупными бюджетами других клубов. Исходя из этого считаю, что мы хорошо выступили, от зоны «плей-офф» оказались всего в одной победе. Будем стремиться к выполнению задачи в новом сезоне.

По словам Башминова, общий бюджет клуба на один год составляет 218 млн руб. Из них 70 млн руб. — из краевого бюджета и 60 млн руб. — из городского. Оставшаяся доля — собственные заработки клуба.

Председатель Пермской гордумы Юрий Уткин отметил, что в условиях, когда прекратил свою деятельность футбольный «Амкар», «Парма» становится флагманом пермского спорта, на которую равняется молодежь.