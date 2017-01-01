ПЦБК проводит модернизацию биологических очистных сооружений

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: пресс-служба ПЦБК

Масштабный проект модернизации биологических очистных сооружений (БОС) на производственной площадке в Голованово будет реализован в течение семи лет. Он стартовал в 2016 году и рассчитан до 2021 года. Будет проведена замена всех основных механизмов, внедрены современные технологии очистки стоков. Сумма вложений в проект — 350 млн руб. В результате будет существенно снижена нагрузка на окружающую среду: повысится качество очистки, предприятие снизит объём потребляемой воды, как следствие — стоков.

БОС на площадке в Голованово уже более 50 лет. Они были введены в эксплуатацию в 1966 году. Предприятие регулярно проводит плановые текущие и капитальные ремонты, однако настало время более глубоких преобразований.

Как пояснил заместитель исполнительного директора по производству ООО «Прикамский картон» (входит в группу предприятий ПЦБК) Михаил Спасенников, сооружения являются важной и неотъемлемой частью производственного процесса предприятия. «Если встали очистные — встанет и весь комбинат», — добавил топ-менеджер. В истории ПЦБК уже был случай, когда из-за аварии на очистных предприятие простаивало две недели.

Руководство ПЦБК делает все, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов.

Поэтому, как рассказал Михаил Спасенников, даже в самые тяжёлые для комбината годы середины 1990-х годов выделялись средства для поддержания системы в рабочем состоянии, текущий ремонт и покупку запчастей. Сумма затрат при этом серьёзная: только за электроэнергию, требуемую для подачи аэрации на БОС, комбинат тратит порядка 2 млн руб. в месяц.

Фото: пресс-служба ПЦБК

Система очистки — многоуровневая. Сначала фильтруется крупный мусор, часть которого идёт в переработку. Далее стоки отстаиваются, затем через прохождение через аэротенки и «активный ил», где идёт их очистка бактериями, попадают в следующий отстойник. Весь цикл очистки занимает 18-19 часов. Только после этого практически чистая вода отправляется обратно в реку Чусовую.

Качество сбрасываемых предприятием сточных вод и атмосферы вокруг БОС регулярно контролируют природоохранные структуры: природоохранная прокуратура, управление Росприроднадзора по Пермскому краю. Нарушений не выявлено.

Характерная деталь: в месте выхода стоков в реку любят ловить рыбу местные рыбаки. Им попадается, в том числе, судак — рыба, которая водится только в чистой воде.

Тем не менее ПЦБК, являясь социально ответственным предприятием, ведёт поэтапную реконструкцию БОС, снижая негативное воздействие на окружающую среду, повышая качество жизни людей в микрорайоне Голованово. Характерный запах, свойственный всем БОС, также будет устраняться. Для этого технологи ПЦБК изучали опыт европейских ЦБК, в частности Польши. Сегодня в стадии лабораторной проработки — технология применения гипохлорита и бромида аммония, которые активно гасят уровень запаха от очистных.

Фото: пресс-служба ПЦБК

Есть у проекта и другая сторона — производственно-экономическая. Предприятие делает систему водопотребления цикличной, чтобы уменьшить расход воды. В сутки предприятие осуществляет забор 50 тыс. кубометров воды, а после очистки сбрасывает 37-40 тыс. кубометров, а 10 тыс. кубов идут в повторное использование. Последний показатель будет ежегодно увеличиваться, что снизит и затраты на производство.

Очередной этап реконструкции сегодня в активной фазе и завершится в октябре 2018 года. На сегодняшний день вложено уже около 60 млн руб. За трёхлетний период реконструирована насосная станция откачки осадка из первичных отстойников, введен в эксплуатацию дополнительный первичный отстойник, начата модернизация локальных очистных установок в производственных цехах. Сейчас обновляется второй первичный и вторичный отстойники, заканчивается замена системы аэрации (перевооружение) во второй секции аэротенков. В картонно-бумажном цехе №1 установлен бассейн оборотной воды объёмом 1 тыс. кубометров для снижения забора воды из Чусовой.

«Модернизация БОС обеспечит высокую эффективность и надёжность процесса очистки сточных вод, а также соблюдение требований природоохранного законодательства», — резюмируют специалисты ПЦБК.

Фото: пресс-служба ПЦБК