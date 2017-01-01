В Гремячинске обновят музей с уникальными артефактами угольной промышленности

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ДК в Гремячинске

В минувшие выходные губернатор Пермского края проинспектировал ход реконструкции Дворца культуры в Гремячинске. Этот объект — один из самых ожидаемых жителями города, на базе дворца занимается 19 коллективов, более 450 человек, все культурные мероприятия проходят с аншлагом.

Реконструкция ДК близится к завершению. Сейчас там ведётся замена коммунальных сетей, ремонт фасада и кровли, обновляется внутренняя отделка. Отметим, что в ДК находится музей с уникальными артефактами, посвящённый угольной промышленности и шахтерам. Планируется, что после реконструкции экспозицию музея обновят, а сам дворец станет более комфортным и безопасным для людей.

Помимо реконструкции ДК, в ходе рабочей поездки Максим Решетников посетил капитально отремонтированный стадион «Шахтёр» в Кизеле и строящуюся Ледовую арену в Губахе.

Как отмечает пресс-служба главы региона, на стадионе появились разнообразные зоны для занятий спортом. На футбольном поле заменили покрытие и установили новые ворота, положили четырехполосные беговые дорожки на 100 и 400 м., организовали волейбольные и баскетбольная площадки, теннисный корт, а также оборудовали воркаут-площадку с тренажерами.

Строительство Ледовой арены реализуется при поддержке Фонда Тимченко, краевых и муниципальных властей. По словам директора спортивно-досугового комплекса Петра Ругалева, будущая арена сможет принимать соревнования краевого уровня, а занятия здесь будут пользоваться большой популярностью у детей: «Во время свободного катания арена сможет принять до 150 человек, а при занятиях — порядка 50 хоккеистов. Мы уверены, что площадка будет востребованной. Уже сейчас один тренер ведет занятия для 50 детишек, после выхода второго — сможем заниматься с большим числом маленьких хоккеистов».

Также губернатор осмотрел расположенные рядом с Ледовой ареной Парк Гагарина и Аллею Химиков. Здесь в скором времени должен появиться экстрим-парк.

Источник - пресс-служба администрации губернатора