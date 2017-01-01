Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 28 августа

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За того партия. Кандидаты в депутаты местных парламентов всё чаще «стесняются» демонстрировать свою партийную принадлежность.

Олег Урушев: Речь героев Иванова — это гениальный, сочный, колоритный язык. Продюсер фильма «Тобол» — о том, как рождался знаменитый мегапроект и как пермский филолог стал в Западной Сибири телевизионным деятелем №1.

«Мы не выпускаем деньги за пределы края». К 300-летию города РЖД построит в Перми новый транспортно-пересадочный узел.

Не Промоботом единым. Пермский край и Москва «сверили часы» по вопросам цифровизации экономики.

Лариса Аржевитина: Недвижимость всегда привлекала мошенников. Руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю рассказала, чем грозит отказ от легализации прав на недвижимость и почему «чёрные» риелторы уходят из мегаполисов в провинцию.

Как мост на голову. Оказывается, в Перми есть частные дорожные сооружения, ответственности за которые власти не несут.

Субсидия на будущее. Проекты трёх пермских предприятий получили 200 млн рублей из Фонда развития промышленности.

Застройщик не стенка. На региональном рынке жилищного строительства происходит смена элиты.

«На бренд в регионе должно работать абсолютно всё». Экс-министр культуры Пермского края Николай Новичков рассказал об ошибках брендирования российских регионов.

Ab ovo. Новая выставочная площадка представляет творчество «нетерпеливого художника».

Эксперты попробовали Пермь на вкус. В рамках фестиваля «Гений места» прошла экспертная сессия по гастрономическому туризму.

Дружба дружбой. Почему при учреждении бизнеса не стоит выделять равные доли партнёрам. Колонка руководителя ООО «Межрегиональная центр юридических услуг» Ольги Чулаковой.

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