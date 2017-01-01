«Яндекс» откроет коммерческий офис в Перми

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

До конца 2018 года одна из ведущих IT-компаний России «Яндекс» планирует открыть коммерческий офис в Перми. Об этом сообщает Интернет-издание «ТЕКСТ».

«Мы стремимся быть ближе к бизнесу наших клиентов в регионе. Наша задача здесь — помочь предпринимателям наиболее эффективно использовать рекламные инструменты и повышать отдачу от вложений в рекламу», — рассказали «ТЕКСТу» в пресс-службе компании.

Отметим, что офисы «Яндекса» работают в 12 регионах России. В этом году у компании появились местные команды в пяти городах: Владивостоке, Краснодаре, Самаре, Саратове и Челябинске. Всего в 2018 году она планирует открыть до десяти новых офисов.