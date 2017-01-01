Московское издательство заново открывает пермского писателя Издательство «Престиж Бук» приступило к изданию трёхтомника Владимира Соколовского

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В интернет-магазинах и на книжных прилавках появился роман Владимира Соколовского «Уникум Потеряева», выпущенный в московском издательстве «Престиж Бук» в классическом «рамочном» оформлении. Как говорится в аннотации, это «последний роман выдающегося пермского писателя Владимира Соколовского (1945—2011), главная книга его жизни». Роман впервые был издан в Перми, в рамках «Пермской библиотеки», посмертно, тиражом всего в 150 экземпляров.

Владимир Соколовский работал над книгой около двадцати лет. «Уникум Потеряева» — это роман-мениппея с множеством героев и переплетающихся сюжетных линий, в котором комическое перетекает в трагическое. На дворе — «лихие девяностые» с их миллионами и миллиардами, и чуть ли не все герои охвачены истерическим поиском потеряевских сокровищ, зарытых сто лет тому назад и бережно охраняемых мелкой лесной нежитью.

«Престиж Бук» намерен издать и другие произведения этого очень талантливого писателя: в целом планируется трёхтомник Соколовского. Сейчас издательство присматривается и к другим пермским писателям: «Престиж Бук» заинтересовали фантастические произведения Евгения Филенко и Михаила Шаламова.





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