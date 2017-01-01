Музей современного искусства PERMM открывает выставку, посвящённую пермским рекам

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Музей PERMM

Фото: Сергей Федосеев

Нет, наверное, ни одного приезжего, кто не выражал бы восторга по поводу пермских рек, прежде всего, разумеется, Камы. Заместитель директора Музея современных искусств СПбГУ Дмитрий Пиликин не стал исключением. В выставке «Имя Рек», которую он как куратор создаёт в Музее современного искусства PERMM, он взялся рассказать всю историю непростых взаимоотношений человека и воды, все аспекты их сосуществования.

Выставка выстроена как путешествие, развернутое на трёх уровнях — этажах музея.

Первый этаж — «Техносфера» -- построен как образ и метафора «Музея «Ракеты» — водного судна на воздушных крыльях, некогда стоявшего у Речного вокзала и бывшего на протяжении почти 30 лет одной из туристических достопримечательностей Перми, напоминая что Пермь — это крупный речной порт. Ядро этого этажа — визуальное исследование территории Пермского края, сделанное в сотрудничестве с местными экологами и активистами.

Второй этаж назван «Терраформирование» — переделка человеком природы «под себя». Природы вне человека уже не существует. Знаменитые английские ландшафтные парки — это «дикая природа, тщательно выстроенная по законам художественной эстетики».

На этом этаже размещены несколько масштабных инсталляций художников, работающих с темой природы и природными материалами.

Третий этаж — «Музыка сфер» — наполнен звуковыми инсталляциями. Sound art — ещё один способ познавать и воспринимать природу. Звуки воды как психотерапия, релакс, детокс и медитация. Зритель будет путешествовать по заданному художниками маршруту между 20 точками — звуковыми зонами — и собирать в процессе этого путешествия собственное пространственное музыкальное произведение, основанное на тональных звуках разной громкости и насыщенности.

Открытие выставки «Имя Рек» состоится в музее PERMM 31 августа.