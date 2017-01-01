Власти Прикамья объявили конкурс на проектирование развязки на Шоссе Космонавтов Проектную документацию необходимо разработать до конца 2019 года

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КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края объявило конкурс на разработку проектной документации по реконструкции Шоссе Космонавтов от улицы Архитектора Свиязева до моста через Мулянку со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Промышленной и Оверятской. Заявки принимаются до 20 сентября, рассмотреть их планируют 4 октября.

Согласно технической документации, реконструкция нужна для увеличения пропускной способности трассы. Предполагается, что дорогу на участке от улицы Архитектора Свиязева до моста через Мулянку расширят до шести полос: четыре полосы основного хода и две для боковых проездов. Кроме того, там должны появиться два надземных пешеходных перехода.

Начальная цена контракта на разработку документации 53 млн руб. Подрядчику нужно провести инженерные изыскания, определить размер возмещения за имущество, изымаемое в собственность Пермского края, рассчитать существующую интенсивность движения транспорта и пешеходов и спрогнозировать, какой она может быть через 10 и 20 лет. Также от победителя конкурса требуется провести проектные работы, в том числе запроектировать закрытую систему дождевой канализации, а также разработать проект переустройства трамвайной линии, попадающей в границы размещения объекта.

Оценочная стоимость реконструкции Шоссе Космонавтов с учётом строительства транспортной развязки на пересечении улиц Промышленной и Оверятской составляет 1 млрд руб. Если по расчётам подрядчика стоимость реконструкции превысит 1,5 млрд руб., потребуется провести публичный технологический и ценовой аудит с государственным участием. Также в целях минимизации дополнительного отвода и изъятия земельных участков, проектировщику предлагается не делать центральную разделительную полосу на проезжей части.

Все проектные работы нужно выполнить до 13 ноября 2019 года. Саму реконструкцию Шоссе Космонавтов предполагается провести в 2020-2021 годах.