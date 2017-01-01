Новый состав избирательной комиссии Перми приступил к работе

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Игорь Алаев

Сегодня, 27 августа, состоялось первое организационное заседание избирательной комиссии города Перми в новом составе. На нём присутствовали все десять членов, имеющих право решающего голоса, восемь из которых состояли в пермском избиркоме предыдущего созыва.

В ходе заседания члены комиссии подтвердили полномочия председателя Игоря Алаева, предложенного избирательной комиссией Пермского края. Кроме этого, посредством тайного голосования были избраны заместитель председателя Марина Ермашева, и секретарь комиссии Евгений Миронов.

Игорь Вагин, председатель избирательной комиссии Пермского края:

— Городская избирательная комиссия на деле доказала свою эффективность, организовав кураторство и взаимодействие с городскими ТИКами и органами местного самоуправления на территории муниципалитета. Надеюсь, что все предложенные нами коллеги обеспечат профессиональную работу пермского избиркома. Но главное — будут должным образом, как и раньше, строго соблюдать требования законодательства, контролировать его исполнение всеми участниками процесса и всегда руководствоваться, прежде всего, интересами избирателя.

По словам переназначенного председателя комиссии Игоря Алаева, «в ближайшее время члены горизбиркома сконцентрируются на обучении новых составов участковых комиссий, разработке нормативной документации, чтобы к масштабной кампании 2021 года подойти полностью готовой и профессиональной командой».

Напомним, срок полномочий нового состава избирательной комиссии города Перми составит пять лет.