КСП Перми нашла в спортшколе «Киокушинкай» многомиллионные нарушения Отчёт направили в администрацию города, УФАС и прокуратуру

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Фото: Константин Долгановский

Контрольно-счётная палата Перми проверила финансово-хозяйственную деятельность МОУ ДОД СДЮШОР «Киокушинкай» Перми», а также законность и результативность использования субсидий, выделенных организации из бюджета города.

В ходе проверки аудиторы обнаружили, что при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждение допустило необоснованные расходы на 5,6 млн руб.

Ещё часть нарушений касалась проведения закупок. Согласно 44-ФЗ, закупка у единственного поставщика может осуществляться физкультурно-спортивной организацией, если сумма закупки не превышает 400 тыс. руб. При этом совокупный годовой объём таких закупок не должен превышать 50%. Однако, как сообщили в КСП, в плане на 2019 и 2020 годы закупки школы у единственного поставщика должны составить все 100% от годового объёма. Кроме того, спортивная школа преднамеренно «дробит» закупки на более мелкие, а в конкурсной документации отсутствует обоснование начальной максимальной цены контракта.

Также аудиторы выявили, что спортшкола допускает нарушения законодательства при учёте муниципального имущества и сдаче его в аренду. Из-за занижения размера арендной платы и непредъявления арендаторам неустойки за нарушение условий договора объём недополученных доходов составил 1,2 млн руб., а объём нарушений при учёте и распоряжении имуществом — 1,9 млн руб.

Нарушения требований по организации и ведению бухгалтерского учета привели к необоснованным расходам на 360,6 тыс. руб. и искажению показателей бухгалтерской отчетности на 104,1 млн руб.

Кроме этого, КСП обнаружила в спортивной школе олимпийского резерва неоднократные нарушения трудового законодательства. Например, четыре сотрудника спортшколы, которые полностью отработали месячную норму рабочего времени и выполнили нормы труда, получали меньше МРОТа. Также при направлении работника в служебную командировку у него не сохранялся средний заработок. В результате людям не доплатили почти 1,8 млн руб.

Стимулирующие выплаты сотрудникам начислялись необоснованно — без целевых показателей эффективности работы и критериев оценки личного вклада работников. Это привело к необоснованным расходам ещё на 10 млн руб.

Также Контрольно-счётная палата обнаружила, что комитет по физической культуре и спорту администрации Перми, как учредитель муниципального учреждения, допустил нарушения при порядке определения объёма и условий предоставления субсидий. Это привело к избыточным расходам городского бюджета на 622,5 тыс. руб.

По результатам проверки КСП направила в администрацию Перми рекомендации по недопущению нарушений. Отчёт о результатах контрольного мероприятия также направлен главе города, в городскую думу, прокуратуру Перми и краевое УФАС.

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