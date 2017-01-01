Президент подписал указ о предоставлении земли под здание для медуниверситета
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Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении земли под новое учебное здание для Пермского государственного медицинского университета им. Вагнера. Оно без торгов передаётся в аренду АО «Корпорация развития Пермского края», выступающего инвестором проекта. Текст указа размещён на официальном портале правовой информации.
После строительства в здании разместят университетскую кафедру «Медицинской информатики и управления в медицинских информационных системах».
Новый корпус планируется построить к 2023 году.
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