Евгений Климов стал лидером летнего Гран-при по прыжкам с трамплина

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Пермяк Евгений Климов занял второе место на этапе летнего Гран-при по прыжкам с трамплина, проходивший в выходные в японском городе Хакуба (271,9 баллов, прыжки длиной 130,5 и 131,5 м.). В итоговом протоколе он уступил хозяину трамплина — Рёю Кабаяши, но обошёл австрийца Даниэля Хубера.

В общем зачёте летнего Гран-при у Климова стало 365 баллов. Пропускавший японский этап поляк Камил Стох набрал 300 баллов, что позволило Евгению стать лидером летнего сезона.

Отметим, следующий этап пройдёт в Чайковском 8 и 9 сентября, но польские лидеры — Камил Стох и Петр Жила — пока не заявились на него, что может помочь Климову укрепить позиции в общем зачёте.