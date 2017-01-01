Руководителей пяти УК Прикамья дисквалифицировали за некачественную работу

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Инспекция госжиланадзора Пермского края совместно с краевой прокуратурой добилась запрета на управление многоквартирными домами в отношении пяти руководителей управляющих компаний Прикамья. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Так, Свердловский и Мотовилихинский районные суды постановили дисквалифицировать сроком от года до полутора лет Анатолия Пешкова (ООО «УК «Техкомфорт»), Виктора Елупова (ООО «Комплексное обслуживание домов»), Анну Хаджиеву (ООО «УК «Моторостроитель», с марта 2018 года переименовано в ООО «УК «Тихий Компрос»»), Дмитрия Мальшакова (ООО «Управляющая компания Гарант») и Наталью Крючкову (ООО «УК «Загарье»).

Причиной стало ненадлежащее оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников домов, которые находились в управлении этих организаций.

В ходе проверки, проведённой 14 августа в Мотовилихинском районе Перми контрольно-надзорные органы установили, что решения собственников сразу в 30 многоквартирных домах по выбору УК ООО «Управляющая компания ТехКомфорт» оказались неправомерны. Решение на общих собраниях принимались в отсутствие кворума. Теперь компании запретили управлять этими домами и выставлять собственникам счета за коммунальные услуги.

В случае с ООО «УК «Моторостроитель» использовались завышенные тарифы для собственников на оплату водоснабжения и водоотведения, а УК «Гарант» допустила неравномерный прогрев радиаторов в одной из квартир села Бершеть Пермского района. В свою очередь УК «Комплексное обслуживание домов» допустило неправомерное определение размера платы за отопление. Еще одна названная компания , УК «Загарье» неправомерно выставляла квитанции за капремонт. Кроме того, суд установил, что решение общего собрания собственников по выбору этой компании оказалось недействительным.

Специалисты отмечают, что активизация совместной работы по пресечению недобросовестной деятельности управляющих компаний в сфере ЖКХ связана с усиленной подготовкой к отопительному сезону.