Мэрия Перми насчитала более 60 аварийно-опасных участков на дорогах города «Новый компаньон» подготовил интерактивную карту опасных участков

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Администрация Перми составила Перечень аварийно-опасных участков на дорогах города за 2017 год и мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий. Проект постановления администрации опубликовали на сайте мэрии. Сейчас он находится в стадии обсуждения.

«Новый компаньон» подготовил интерактивную карту аварийно-опасных участков. В Перечень, составленный по итогам 2017 года, включили 61 участок. В общей сумме на них произошло 265 аварий.

Самое большое количество ДТП зафиксировали на перекрёстке Компроса и улицы Пушкина, на участке улицы Маршала Рыбалко от дома №100 до №106к2 и №89, улицы Мира от улицы Братьев Игнатовых до дома №37а, улицы Пушкина от дома №35 до №73/3, а также на Шоссе Космонавтов от Советской Армии до Кавалерийской. На каждом из этих участков произошло по семь дорожных аварий. Самыми же «богатыми» на аварийные участки стали улица Мира — девять участков, Комсомольский проспект — шесть участков, и бульвар Гагарина — четыре участка.

Отметим, что в соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» и Уставом Перми такой Перечень опасных участков составляется ежегодно. Например, Перечень аварийно-опасных участков за 2016 года содержал всего 54 участка, на которых произошло 247 ДТП. При этом некоторые из этих участков повторяются и перечне, составленном по итогам 2017 года. Это перекрёстки Комсомольский проспект — Краснова, Комсомольский проспект — Пушкина, Комсомольский проспект — Революции, Ленина — Борчанинова, Ленина — Плеханова, Мира — 9-го Мая, Мира — Леонова, Мира — Советской Армии, Полины Осипенко — Газеты «Звезда», Пушкина — Максима Горького, Якутская-1-й Красноборская и Шоссе Космонавтов — Плеханова. Причём в 2017 году на большинстве из этих участков количество аварий снизилось или осталось тем же. Исключение: перекрёстки Мира с 9-го Мая и Полины Осипенко — Газеты «Звезда» (рост с трёх до четырёх ДТП), а также перекрёсток Пушкина — Максима Горького. На последнем участке в прошлом году по сравнению с 2016 годом количество ДТП выросло в два раза — с трёх до шести. Чтобы исправить ситуацию, администрация планирует изменить режим работы светофора и демонтировать защитный экран с пешеходного экрана.