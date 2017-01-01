«Чёрные лесорубы» из Бардымского района нанесли ущёрб на 2,7 млн рублей

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В Бардымском районе Пермского края к реальному сроку лишения свободы осуждены два «чёрных лесоруба». Их признали виновными в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная вырубка лесных насаждений в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Установлено, что летом и осенью 2016 года подсудимые вырубили деревьев (сосен, елей и берёз) в объеме более 365 кубометров. Ущерб от их действий составил 2,7 млн руб.

Суд первой инстанции вынес им оправдательный приговор, однако это решение было обжаловано. Апелляционная инстация направила дело на новое рассмотрение.

В итоге суд признал их виновными. Одному из лесорубов назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 320 тыс. руб., второму — полтора года колонии общего режима и штраф в размере 300 тыс. руб.