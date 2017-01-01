Игорь Паньшин назначен и.о. полпреда президента в ПФО

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Фото: пресс-служба ГФИ по РБ.

Заместитель полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Паньшин назначен исполняющим обязанности полпреда президента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полпредства.

Напомним, сегодня, 24 августа, Владимир Путин назначил Михаила Бабича, занимавшего пост полпреда в ПФО с 2011 года, полномочным послом в Белоруссии, а также спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с этой страной.

Назначение и.о. после ухода Бабича прокомментировал известный российский политолог Константин Калачёв. По его словам, это подтверждает, что Михаил Бабич — политический тяжеловес, который пользуется полным доверием президента.

Константин Калачёв, политолог:

— Преемственность в округе обеспечена, а назначение Бабича спецпредставителем и послом в Беларусь демонстрирует приоритеты государственной политики. С Бабичем со стародавних времен знаком лично, потому абсолютно уверен, что в Белоруссии он будет еще более эффективен, чем в Приволжском федеральном округе.