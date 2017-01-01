На Мотовилихинском пруду пройдёт чемпионат по гребле

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В предстоящие выходные станут известны победители XI Чемпионата по гребле на лодках класса «Дракон» среди работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

Соревнования по гребле на лодках класса «Дракон» стали неизменной традицией и с каждым годом становятся все популярнее. Такой накал эмоций, адреналина, скорости, азарта на воде и земле можно наблюдать только раз в году в канун Дня нефтяника. В этот раз в гонках примут участие 19 команд из 14 организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае и основных подрядных предприятий. Почти триста спортсменов будут оспаривать лидерство в заплывах на четыреста метров в двух группах — мужских и смешанных. Свидетелями спортивного праздника станут более 500 семей — болельщиков и приглашенные на праздник спорта жители Перми.

«Состав экипажей ежегодно обновляется. Если раньше команды по большей части состояли из опытных нефтяников, то сейчас все больше подключается молодежи. Такие соревнования укрепляют корпоративный дух и позволяют нам гордиться внушительной поддержкой наших болельщиков, тех, кто всегда ждет нас на берегу», — сказал Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

Согласно правилам к участию допускаются работники лукойловских предприятий, не занимающиеся профессионально греблей. Поскольку этот вид спорта считается нелегким, требует физической силы и выносливости, команды тренируются на протяжении всех летних месяцев. Среди основных претендентов на звание победителя, исходя из статистики призовых мест прошлых лет, — ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» — филиал «ПермНИПИнефть». Как распределятся места в этом году, станет известно 25 августа.

Для справки:

Чемпионат по гребле на лодках класса «Дракон» состоится 25 августа на Мотовилихинском пруду. В 11.00 открытие соревнований, развлекательная программа для детей и предварительные заезды. В 14.00 самая зрелищная часть — суперфинал на воде, а на суше концертная программа с розыгрышами призов для болельщиков. Завершится праздник спорта награждением победителей. Судейство обеспечивают ДЮСШОР по гребным видам спорта г. Перми и СК «Мастер» г. Чайковский. Благодаря традиции нефтяников проводить соревнования на лодках класса «Дракон» это зрелищное мероприятие стало популярным у жителей города, а корпоративные соревнования стали проводиться и другими крупными предприятиями Урала.

Источник — пресс-служба компании