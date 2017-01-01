На Мотовилихинском пруду пройдёт чемпионат по гребле

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В предстоящие выходные станут известны победители XI Чемпионата по гребле на лодках класса «Дракон» среди работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

Соревнования по гребле на лодках класса «Дракон» стали неизменной традицией и с каждым годом становятся все популярнее. Такой накал эмоций, адреналина, скорости, азарта на воде и земле можно наблюдать только раз в году в канун Дня нефтяника. В этот раз в гонках примут участие 19 команд из 14 организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае и основных подрядных предприятий. Почти триста спортсменов будут оспаривать лидерство в заплывах на четыреста метров в двух группах — мужских и смешанных. Свидетелями спортивного праздника станут более 500 семей — болельщиков и приглашенные на праздник спорта жители Перми.

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«Состав экипажей ежегодно обновляется. Если раньше команды по большей части состояли из опытных нефтяников, то сейчас все больше подключается молодежи. Такие соревнования укрепляют корпоративный дух и позволяют нам гордиться внушительной поддержкой наших болельщиков, тех, кто всегда ждет нас на берегу», — сказал Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

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Согласно правилам к участию допускаются работники лукойловских предприятий, не занимающиеся профессионально греблей. Поскольку этот вид спорта считается нелегким, требует физической силы и выносливости, команды тренируются на протяжении всех летних месяцев. Среди основных претендентов на звание победителя, исходя из статистики призовых мест прошлых лет, — ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» — филиал «ПермНИПИнефть». Как распределятся места в этом году, станет известно 25 августа.

Для справки:

Чемпионат по гребле на лодках класса «Дракон» состоится 25 августа на Мотовилихинском пруду. В 11.00 открытие соревнований, развлекательная программа для детей и предварительные заезды. В 14.00 самая зрелищная часть — суперфинал на воде, а на суше концертная программа с розыгрышами призов для болельщиков. Завершится праздник спорта награждением победителей. Судейство обеспечивают ДЮСШОР по гребным видам спорта г. Перми и СК «Мастер» г. Чайковский. Благодаря традиции нефтяников проводить соревнования на лодках класса «Дракон» это зрелищное мероприятие стало популярным у жителей города, а корпоративные соревнования стали проводиться и другими крупными предприятиями Урала.

Источник — пресс-служба компании

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