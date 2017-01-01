ФАС нашла пять ошибок в документации к конкурсу на выбор «мусорного регоператора» в Пермском крае Краевое РСТ благодарит антимонопольщиков за помощь в доработке документов

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Фото: Сергей Копышко

Вчера, 23 августа, на сайте torgi.gov.ru было размещено мотивировочное решение ФАС России по жалобе ООО «ЭКОЛ» на конкурс по выбору регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

В документе говорится, что антимонопольщики признали обоснованными пять пунктов, указанных в жалобе. Первая ошибка касалась указания в конкурсной документации требования не возвращать обеспечение заявки на участие в конкурсном отборе, а вторая — установления порядка оценки по критериям мощности и обеспеченности. Третье нарушение состояло в том, что в конкурсной документации не был указан источник финансирования деятельности регионального оператора. С этими нарушениями представитель РСТ не согласился, но, по решению ФАС, их всё равно придётся устранить.

С оставшимися двумя ошибками Региональная служба по тарифам была согласна. Первая из них касалась того, что разъяснения положений конкурсной документации в части предоставления документов, подтверждающих значение критерия квалифицированности, нарушают требования Правил проведения уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства. Во-вторых, в конкурсной документации в нарушение Правил было установлено требование о наличии в лицензии участника конкурса всех видов деятельности по обработке, обезвреживанию и (или) захоронению ТКО при подтверждении значения критерия обеспеченности.

Ещё два пункта жалобы ООО «ЭКОЛ» ФАС признал необоснованными: о содержании в конкурсной документации противоречивых сведений о количестве образования ТКО в зоне деятельности регионального оператора, и требовании к участникам конкурса предоставить обеспечение лично.

Решение и предписание комиссии антимонопольного органа может быть обжаловано в судебном порядке в течение трёх месяцев со дня принятия решения или выдачи предписания. Однако к РСТ «Новому компаньону» сообщили, что обжаловать ничего не будут. «Наоборот, мы им благодарны, так как данный прецедент позволил внести ясность в формирующуюся практику трактовки законодательства в сфере ТКО. Изменения будут внесены на следующей неделе», — добавили в РСТ.

Напомним, 24 июля Региональная служба по тарифам объявила конкурс на право заключения соглашения об организации на территории Пермского края деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Соглашение с регоператором планируют заключить на 10 лет. Максимальное значение стоимости услуги, которую регоператор должен предоставить в 2019-2028 годах, другими словами, начальная цена, составляет 29,8 млрд руб. То есть, 2,9 млрд руб. в год.

В конкурсной документации говорится, что потенциальные участники должны обладать лицензией на любой вид деятельности по обращению с ТКО (сбор, транспортировка, обезвреживание и т. д.). Размер обеспечения заявки составляет 5% от максимально допустимой выручки регионального оператора или 211,7 млн руб. Заявки на участие в конкурсе планировали принимать до 20 августа. Их собирались оценивать исходя из приведённой стоимости, которую предложат участники конкурса, и качества предоставляемых услуг: надёжности, оперативности, исполнительности и других.

Итоги торгов планировалось подвести до 5 сентября, чтобы 19 сентября заключить соглашение с новым региональным оператором. Но из-за жалобы компании «ЭКОЛ» в антимонопольную службу торги пришлось временно приостановить. Эта компания собиралась принять участие в конкурсе, но, как сообщается в жалобе, не могла этого сделать. В жалобе сказано, что «ЭКОЛ» не располагает свободными наличными средствами, необходимыми для обеспечения заявки — более 211,7 млн руб. При этом эту сумму могут внести за неё третьи лица, но это не предусмотрено условиями конкурса. Компания считает, что интересы РСТ как организатора конкурного отбора будут одинаково защищены, как если участник сам вносит средства, так и если за него это делают третьи лица. Кроме этого, компания жалуется, что в конкурсной документации не говорится, в каких случаях деньги, внесённые на обеспечение заявки, не возвращаются участнику торгов. «ЭКОЛ» считает, что это создаёт риск необоснованного невозврата средств в размере более 211,7 млн руб. и существенно нарушает права участника.

Также ООО «ЭКОЛ» в своей жалобе указало, что конкурсная документация содержит две разные величины ежегодного образования ТКО на территории края — 1 млн тонн и 979 тыс. тонн. Заявитель утверждает, что из-за этого несоответствия участник торгов не сможет определить свой потенциал по критерию мощности и корректно рассчитать стоимость услуги регионального оператора. В результате стоимость услуг, основанная на некорректных данных, в дальнейшем не позволит установить экономически обоснованный тариф для населения.

20 августа Федеральная антимонопольная служба рассмотрела жалобу компании и признала её частично обоснованной. Кроме того, антимонопольщики предписали РСТ Пермского края внести изменения в конкурсную документацию и продлить срок приёма заявок. При этом региональная служба по тарифам внесла изменения в конкурсную документацию ещё 17 августа. В результате крайний срок подачи заявок перенесли на 28 сентября. Протокол рассмотрения заявок теперь планируется подписать 2 октября, а протокол о результатах проведения конкурсного отбора — 10 октября. В РСТ «Новому компаньону» сообщили, что они уточнили в конкурсной отходообразователей и места несанкционированных свалок, и перенесли сроки, чтобы у претендентов было время посмотреть изменяемую документацию и рассчитать свою экономику.