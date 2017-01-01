Первое заседание суда по делу Павла Ляха пройдёт в сентябре

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Павел Лях

Фото: Константин Долгановский

Заседание по уголовному делу в отношении бывшего министра спорта Пермского края Павла Ляха состоится 3 сентября в Ленинском районном суде Перми. Судья процесса — Олег Порошин.

Павел Лях обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, в ноябре 2015 года министр подписал акт приёмки и иные документы, подтверждающие выполнение работ по замене покрытий футбольного поля и беговых дорожек стадиона «Динамо». На основании этих документов подрядчику выплатили полную стоимость государственного контракта. В результате, так как на самом деле работы были выполнены не в полном объёме, бюджету края был нанесён ущерб.

Напомним, Павел Лях занимал должность министра спорта Прикамья с 2011 по 2016 год. Его задержали по подозрению в превышении служебных полномочий при выполнении госконтракта по замене покрытий футбольного поля и беговых дорожек стадиона «Динамо» 4 октября 2016 года. После ареста министр был отстранён от служебных обязанностей. В настоящее время Павел Лях находится под подпиской о невыезде.