«Еврохим» выпустил в Каму пять тысяч мальков щуки
При поддержке «Еврохим-Усольский калийный комбинат» в Каму выпустили пять тысяч мальков щуки. Они должны восполнить популяцию этой рыбы в Камском водохранилище в районе села Пыскор Пермского края.
Такие мероприятия при поддержке компании проходят регулярно, начиная с 2013 года. Впервые выпуск мальков ценных пород рыб провели в рамках этапа «Горнодобывающий комплекс». Тогда в Воткинское водохранилище выпустили около 43 тысяч штук молоди стерляди. В 2014 году Усольский калийный комбинат, согласно рекомендациям Росрыболовства, пополнил реку Яйву семью десятками тысяч мальков щуки, а в Камское водохранилище выпустили новую партию стерляди в количестве почти 50 тысяч особей.
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Отметим, что «ЕвроХим» в целом уделяет большое внимание защите водных ресурсов и биоразнообразия. В частности, воспроизводству рыбы на территориях, прилегающих к промышленным предприятиям компании в Пермском крае и других регионах нашей страны.
Кроме этого, «ЕвроХим» выделяет значительные средства на реализацию экологических программ. Так, например, в начале года компания получила награду Министерства природных ресурсов и экологии России в сфере охраны окружающей среды за реализацию программы «Новое производство — чистые реки». Она была признана лучшей частной инициативой в области «зелёных» технологий.
Источник — пресс-служба компании