«Еврохим» выпустил в Каму пять тысяч мальков щуки

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Фото: nashzeleniymir.ru

При поддержке «Еврохим-Усольский калийный комбинат» в Каму выпустили пять тысяч мальков щуки. Они должны восполнить популяцию этой рыбы в Камском водохранилище в районе села Пыскор Пермского края.

Такие мероприятия при поддержке компании проходят регулярно, начиная с 2013 года. Впервые выпуск мальков ценных пород рыб провели в рамках этапа «Горнодобывающий комплекс». Тогда в Воткинское водохранилище выпустили около 43 тысяч штук молоди стерляди. В 2014 году Усольский калийный комбинат, согласно рекомендациям Росрыболовства, пополнил реку Яйву семью десятками тысяч мальков щуки, а в Камское водохранилище выпустили новую партию стерляди в количестве почти 50 тысяч особей.

Также, за последние несколько лет при поддержке предприятия выпустили 18 тыс. штук молоди стерляди в реку Сылва, а в Камское водохранилище — более 13 тыс. штук мальков судака.

Всего с 2013 года компания «Еврохим» помогла восполнить рыбный биоресурс Пермского края в количестве более 200 тыс. штук мальков судака, стерляди и щуки на общую сумму более 6,7 млн руб.

Отметим, что «ЕвроХим» в целом уделяет большое внимание защите водных ресурсов и биоразнообразия. В частности, воспроизводству рыбы на территориях, прилегающих к промышленным предприятиям компании в Пермском крае и других регионах нашей страны.

Кроме этого, «ЕвроХим» выделяет значительные средства на реализацию экологических программ. Так, например, в начале года компания получила награду Министерства природных ресурсов и экологии России в сфере охраны окружающей среды за реализацию программы «Новое производство — чистые реки». Она была признана лучшей частной инициативой в области «зелёных» технологий.

Источник — пресс-служба компании