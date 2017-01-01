«Уралкалий» вложит в новый рудник СКРУ-2 порядка 50 млрд рублей

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ПАО «Уралкалий» продолжает строительство нового рудника СКРУ-2. Инвестиции в реализацию этого проекта составят порядка 50 млрд руб., сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас продолжается строительство шахтных стволов №1 и 2 в южной части шахтного поля СКРУ-2. Генеральным подрядчиком этих работ выступает немецкая компания «Тиссен Шахтбау ГмбХ».

Перед началом проходки стволов на новом руднике СКРУ-2 были выполнены большие объёмы подготовительных работ. На производственной площадке построены вспомогательные сооружения, временные площадки для складирования оборудования, материалов и вынимаемого грунта. Смонтированы и запущены в работу установка по подготовке хладогента и его закачки в замораживающие скважины, установка по приготовлению бетона, построены временные надшахтные здания стволов №1 и №2.

Генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрия Осипов отметил, что реализация проекта позволит компании сохранить лидирующие позиции на мировом калийном рынке и сохранить несколько тысяч рабочих мест.

Мощность нового рудника составит 10 млн тонн руды в год. Это позволит заменить выбывающие запасы действующего рудника СКРУ-2. Напомним, что строительство нового рудника включено в инвестиционный план развития ПАО «Уралкалий», рассчитанный до 2020 года. Предполагаемый срок выработки — 40 лет.