Замминистра экономразвития РФ оценил потенциал IT-отрасли в Прикамье

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В среду, 22 августа, в Перми состоялось совещание с заместителем министра экономического развития РФ Саввой Шиповым по вопросам развития IT-отрасли в Пермском крае.

В приветственном слове глава региона Максим Решетников озвучил основные направления по развитию цифровой экономики в регионе. Концепция развития цифровой экономики края до 2024 года, разработанная совместно с представителями IT-компаний, промышленности, науки и вузов, законодательными и исполнительными органами власти, включает 5 направлений: инфраструктуру, подготовку кадров для цифровой экономики, цифровизацию производства, реализацию проектов «Умных» городов и цифровизацию госуправления.

Максим Решентиков, губернатор Пермского края:

— Эта встреча — возможность сверить часы. Мы определили приоритетные региональные проекты. В крае накоплен большой объём компетенций. Здесь присутствуют компании, которые реализуют проекты по цифровизации, которые создают благоприятную атмосферу для развития цифровой экономики. Мы готовы учиться и делиться своим опытом.

В течение дня замминистра экономического развития России успел ознакомиться с работой компаний, входящих в IT-кластер Пермского края, и опытом региона по цифровизации сфер государственных услуг.

Так, Савве Шипову представили работу поликлиники с электронной регистратурой и продемонстрировали возможности единой информационной системы оказания неотложной помощи Пермского края. С лета 2018 года бригады, обслуживающие вызовы на дом, обеспечены планшетами с соответствующим программным обеспечением. С его помощью врач получает вызов без необходимости связи с диспетчером. По пути к пациенту доктор имеет возможность просмотреть регистрационные данные пациента, его основной диагноз и визиты к узким специалистам за последние два года.Также замминистра ознакомился с работой компаний «ЭР-Телеком Холдинг» и «Промобот» и Пермского краевого многофункционального центра.

Подводя итоги визита, замминистра оценил уровень развития цифровой экономики в регионе и подчеркнул, что цифровизация в Пермском крае действительно носит приоритетный характер.

Савва Шипов, заместитель министра экономического развития Пермского края:

— То, что вы делаете, это полностью соответствует федеральной повестке и происходит в рамках программы «Цифровая экономика». Сейчас для нас наиболее важными являются цифровизация госуслуг. Важно сократить трудозатраты и используемые ресурсы, а также создать комфортные условия для развития инновационных компаний и внедрения новых технологий. Уверен, что Пермский край будет одним из регионов, которые первыми применят решения, разработанные на федеральном уровне.

Он добавил, что в ближайшее время министерство намерено выйти в Правительство с предложением о создании отдельной комиссии, которая бы могла заниматься региональной повесткой цифровизации. «Надеюсь, что если предложение будет поддержано, вы примите активное участие в работе комиссии.

На совещании была представлена Концепция развития цифровой экономики Пермского края, а также основные ее направления. Напомним, Концепция развития цифровой экономики Пермского края , которая призвана создать условия для ускоренного развития экономики и общества в Пермском крае на основе разработки и масштабного распространения информационных и телекоммуникационных технологий и услуг. Это позволит обеспечить в 2024 г. включение Пермского края в число лидеров Российской Федерации по уровню развития IT-сектора.

Для достижения этой цели к 2024 г. региону необходимо обеспечить приток и повышение качества кадровых, инфраструктурных, финансовых и иных ресурсов, а также стимулировать спрос на продукцию и услуги IT-сектора.