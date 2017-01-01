Более 15 тысяч студентов Прикамья получат среднее профобразование за счёт бюджета

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Об этом власти сообщили в ходе подведения итогов приёмной кампании учреждений среднего и профессионального образования региона во время заседания краевого правительства. Всего в этом году техникумы и колледжи Прикамья примут более 18 тыс. первокурсников.

Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, ежегодный рост внебюджетных и бюджетных мест в таких учебных заведениях говорит о том, что среднее профессиональное образование традиционно востребовано в регионе, причём как среди выпускников 9 классов местных школ, так и школ других регионов. По его словам, помимо 15 тыс. студентов, которые будут учиться за счёт бюджета, порядка 3 тыс. абитуриентов смогут получить среднее профессиональное образование на платной основе.

Участники заседания отметили, что после обучения выпускники по большей части легко находят работу. По словам чиновников, это происходит, в том числе, благодаря исполнению заявок от работодателей и подготовке работников для топ-50 востребованных специальностей на рынке труда России. «В этом году заказ от работодателей выполнен на 92%. Этот показатель стабильно растет: в 2016 году он составлял 75%, а в 2017 году — 84%. Кроме того, увеличивается количество абитуриентов, зачисленных на специальности из топ-50 профессий, наиболее востребованных на рынке труда. Прирост по сравнению с прошлым годом составил 38%, — отметил глава Прикамья. — В свою очередь, мы взялись за развитие инфраструктуры среднего профессионального образования — долгие годы в крае этому не уделялось должного внимания».

Министр образования Раиса Кассина добавила, что количество поступающих абитуриентов из других регионов растёт. Среди них среди них преобладают жители Удмуртии и Башкортостана. При этом 68% выпускников из других регионов страны после окончания пермских колледжей и техникумов трудоустраиваются на региональных предприятиях.

При этом министр добавила, что мест в общежитиях для всех не хватает. «Остро стоит вопрос нехватки мест в общежитиях городов Перми, Чайковского и Кунгура. Нет общежитый в Добрянке, Кизеле и Александровске. Решение тут одно — будем строить», — заявила Раиса Кассина.

Приём абитуриентов на первый курс в организации среднего профессионального образования продлится до 1 декабря при наличии свободных мест.

Источник — пресс-служба администрации губернатора