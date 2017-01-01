Начался капитальный ремонт обрушившегося дома по ул. Куйбышева, 103

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Дом по ул. Куйбышева, 103

Фото: Константин Долгановский

Подрядная организация «Нью Граунд» начала капитальный ремонт фасада, фундмента и подвальных помещений многоквартирного дома по ул. Куйбышева, 103 в Перми. Общая стоимость работ составляет 10,5 млн руб, срок завершения ремонта — не позднее 166 календарных дней с момента открытия объекта (23 июля). Об этом сообщили в Фонде капитального ремонта Пермского края.

Подрядчик проведёт ремонт фундамента наружных и несущих стен, кирпичной кладки, устройство ленточного фундамента и бетонных крылец. Кроме этого в доме усилят конструкции подвала, бетонные плиты, покрасят и отштукатурят фасад.

Дмитрий Баранов, директор фонда капитального ремонта Пермского края:

— Важно, что собственники многоквартирного дома не остаются в стороне от процесса капитального ремонта. По инициативе жителей перед началом работ состоялась встреча представителей подрядчика, куратора фонда капремонта и жильцов дома. Подрядчики разъяснили собственникам о том, какие работы будут проведены в их доме. Также на встрече обсуждались вопросы доступа рабочих в квартиры, что необходимо при выполнении некоторых видов работ.

Напомним, подъезд жилого дома на улице Куйбышева, 103 обрушился утром 11 июня 2015 года. В результате обрушения погибли двое жильцов, ещё двое получили травмы различной степени тяжести. Вскоре выяснилось, что жильцы почти два года жаловались в управляющую компанию на многочисленные трещины в стенах дома. Руководители УК «Моторостроитель» и технический работник жалобы жильцов проигнорировали. В итоге в ноябре 2017 года Свердловский районный суд признал гендиректора и исполнительного директора ООО «Управляющая компания «Моторостроитель» виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а мастера — в причинении смерти по неосторожности. Все они получили условный срок. Также суд взыскал с осужденных более 18 млн руб. в качестве компенсации морального и материального вреда.

В августе 2015 года по итогам обследования дома городские власти приняли решение реконструировать дом. В июле 2016 года подрядная организация завершила восстановление здания, после чего жильцы рухнувшего подъезда смогли вернуться в свои квартиры.