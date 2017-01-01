Производство ракет-носителей «Протон-М» закончится в 2021 году

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При этом эксплуатация этих ракет продолжится до 2025 года. Об этом журналистам сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на форуме «Армия-2018» в подмосковной Кубинке.

«У нас контракты на 20 ракет до 2025 года,17 подтверждены, еще три — в работе. Мы завершаем производство ракет «Протон-М» в конце 2020 года — начале 2021 года. После этого идёт эксплуатация ракет, их подготовка к запуску», — сказал Рогозин.