Контрольные органы и власти Соликамска ознакомились с ситуацией на аварийном руднике СКРУ-2

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Вчера, 22 августа, представители Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, МЧС, министерства природных ресурсов Пермского края, прокуратуры Соликамска, Березниковской природоохранной прокуратуры, а также сотрудники администрации Соликамска посетили аварийный рудник ПАО «Уралкалий» СКРУ-2. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Они ознакомились с мерами, которые предпринимаются компанией для минимизации последствий образования воронки на руднике. Среди прочего, осмотрели работу мини-завода по производству глинистой пасты, которую используют при гидрозакладке провальной воронки.

После этого в администрации города состоялось совещание, на котором «Уралкалий» представил доклад о предпринимаемых мерах. В том числе, о развернутой предприятием системе мониторинга за развитием ситуации, который включает в себя маршейдерские, газохимические и сейсмологические методы наблюдения, а также космический мониторинг за состоянием земной поверхности.

Эдуард Смирнов, директор по недропользованию ПАО «Уралкалий»:

— С 2014 года, когда «Уралкалий» столкнулся с последствиями землетрясения 1995 года, Компания реализовала уникальный в мировой практике комплекс мероприятий по минимизации последствия проникновения пресной воды в калийный рудник. Комплексная система мониторинга и опыт ведущих профильных научных институтов, таких как АО «Галургия», Горный институт УрО РАН, позволяют своевременно прогнозировать развитие ситуации и реализовывать решения, направленные на обеспечение безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что компания «Уралкалий» обратилась в Минприроды России с просьбой разрешить сброс сточных вод из соликамского рудника СКРУ-2 в Камское водохранилище. Факт такого обращений подтвердили в Росприроднадзоре. Тогда руководитель управления Росприроднадзора по Пермскому краю Андрей Азанов, сообщил, что Минприроды России запросило мнение федеральных служб и агентств, в том числе и Росприроднадзора, о безопасности сброса «Уралкалием» сточных вод в водохранилище.



